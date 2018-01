JxCat presenta un recurs per demanar la nul·litat de les mesures cautelars sobre el ple d'investidura

Són mesures que «no han estat sol·licitades», que «envaeixen» l'autonomia del Parlament i que «vulneren drets fonamentals», segons la formació

Actualitzada 29/01/2018 a les 20:54

Junts per Catalunya ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) per demanar que s'anul·lin les mesures cautelars dictades pel mateix estament sobre el ple d'investidura que s'ha de celebrar aquest dimarts. A l'escrit la formació al·lega que aquestes mesures són «nul·les de ple dret» i que «vulneren drets fonamentals», atès que «no han estat sol·licitades» per cap de les parts i «envaeixen» l'autonomia del Parlament de Catalunya i la competència exclusiva de la mesa del parlament en l'aplicació i la interpretació del seu reglament. En paral·lel, Junts per Catalunya també demana que s'acordi la suspensió cautelar de les mesures mentre es tramita el recurs.Cal recordar que dissabte el TC adoptava una mesura cautelar sobre el recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont i suspenia qualsevol sessió d'investidura que no fos «presencial». No va decidir si admetia o no a tràmit el recurs -un acord que deia que adoptaria després d'escoltar les parts- però va establir expressament que la investidura de Carles Puigdemont no es podia celebrar «a través de mitjans telemàtics ni per substitució per un altre diputat».També estimava que qualsevol investidura presencial de Puigdemont s'havia de fer amb una autorització judicial. Un altre punt que marcava el TC era que els diputats electes sobre els quals pesa una ordre judicial no podien delegar el vot en altres parlamentaris i advertia al president i a la Mesa del Parlament de les mesures penals a les quals es podien enfrontar si desobeïen.