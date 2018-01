Jordi Sànchez torna a demanar a Llarena que el deixi en llibertat

L'expresident de l'ANC al·lega que l'entitat va col·laborar amb la Guàrdia Civil en l'entrada de dimecres

Actualitzada 29/01/2018 a les 09:28

L'expresident de l'ANC i actual diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha tornat a demanar la llibertat provisional al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, al·legant l'actitud col·laboradora de l'entitat durant l'entrada de la Guàrdia Civil va fer dimecres passat a la seu de l'ANC. Segons ha informat RAC1, Sànchez també trasllada al magistrat que no té cap intenció de reincidir. La seva defensa va enviar l'escrit divendres passat al jutge Llarena, en què assegura que ha quedat demostrat el canvi de voluntat del diputat de Junts per Catalunya i que els agents de la Guàrdia Civil van poder treballar amb normalitat mentre van estar a la seu de l'ANC, gràcies a la col·laboració dels treballadors. La Fiscalia, per la seva banda, s'hi ha oposat.