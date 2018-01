Jordi Sànchez demana la delegació del seu vot per al ple d'investidura

El president del grup parlamentari de JxCat reclama que Jordi Turull elegeixi per ell tal i com ja va fer durant la constitució del Parlament

Actualitzada 29/01/2018 a les 18:51

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, ha demanat la delegació del seu vot per al ple d'investidura d'aquest dimarts. Empresonat a Soto del Real des de fa 105 dies, Sànchez ha reclamat així que el diputat de JxCat i conseller destituït Jordi Turull voti per ell, com ja va fer durant la sessió plenària de constitució del Parlament, el 17 de gener, tal i com han explicat des de JxCat a l'ACN. D'aquesta manera l'expresident de l'ANC intentarà exercir el seu dret a vot tot i estar en presó preventiva, tal i com també ha fet el líder d'ERC, Oriol Junqueras, empresonat a Estremera. La Mesa decidirà demà a les 10:00 si accepta el vot delegat dels dos diputats independentistes.JxCat ha presentat una petició de la delegació del vot de Sànchez a la Mesa que presideix Torrent, tot i que ja en va presentar una a la Mesa d'edat tant per al ple de constitució del Parlament -del dia 17- com per al ple d'investidura -de demà.