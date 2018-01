Puigdemont s'allotja a Brussel·les en un hotel de 4 estrelles, segons la televisió belga

L'hotel és propietat de l'expresident del FC Barcelona, Joan Gaspart

Actualitzada 27/01/2018 a les 10:58

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont s'allotja a Brussel·les en la suite presidencial de l'hotel Husa President Park, de quatre estrelles, segons va informar la radiotelevisió pública belga 'RTBF'.El polític català, que es va traslladar a Bèlgica el passat 30 d'octubre i està reclamat per la Justícia espanyola per presumptes delictes de sedició, rebel·lió i malversació de fons, viu «des de novembre» en l'establiment, va afegir la cadena a la seva pàgina web.L'hotel, situat en el Boulevard Albert II i en dificultats econòmiques, disposa de 300 habitacions i pertany al grup hoteler Husa, de la família de l'expresident del FC Barcelona Joan Gaspart.«Ocupa la suite presidencial i organitza les seves reunions i el seu cap d'any sense, aparentment, desemborsar un sol euro. És un client molt simple, però la seva presència implica molts destrets per a nosaltres», va indicar una font interna de l'hotel a 'RTBF'.