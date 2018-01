Llarg debat al TC sobre el recurs preventiu del govern espanyol contra la investidura de Puigdemont

El magistrat Juan Antonio Xiol ha exposat la seva ponència durant el matí i els magistrats estan deliberant sobre la seva proposta

Actualitzada 27/01/2018 a les 20:05

El ple del TC continua reunit i ha fa més de quatre hores que aborden si admeten a tràmit el recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont. Segons fonts del TC, han dedicat la sessió del matí a escoltar els arguments del ponent català Juan Antonio Xiol i des de tres quarts de cinc de la tarda estant deliberant sobre la seva proposta, que segons informacions publicades és contrària a l’admissió a tràmit del recurs. Xiol, a qui s’assigna al sector progressista, disposa d’un informe dels lletrats del propi TC que –igual que el Consell d’Estat- són partidaris de no admetre a tràmit la impugnació presentada pel govern de Mariano Rajoy. En la reunió hi ha onze magistrats, no hi és present «per qüestions personals» el magistrat conservador i exdiputat del PP Andrés Ollero, tot i que la seva absència no fa variar l’equilibri de forces favorable al sector conservador.