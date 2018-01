Les xarxes socials es mobilitzen per demanar anar dimarts al Parlament amb una careta de Puigdemont

Els usuaris comparteixen el rostre del president perquè qui vulgui confeccioni la màscara a casa

Una iniciativa difosa a través de les xarxes socials convida aquell qui ho vulgui a anar dimarts al Parlament de Catalunya abillat amb una careta de Carles Puigdemont. Cal recordar que el dimarts 30 de gener és el dia que el president del Parlament, Roger Torrent, ha designat per celebrar el ple en què s'ha de debatre la candidatura de Puigdemont per ser investit novament president de la Generalitat. Els usuaris comparteixen el rostre del president perquè qui vulgui confeccioni la màscara a casa.El govern espanyol està posant tots els esforços per impedir la investidura, ni que sigui de forma telemàtica, ni que sigui de forma presencial. Es posa èmfasi especial en evitar que Puigdemont pugui accedir a la seu de la cambra catalana, i aquests dies s'han vist fins i tot agents de la policia espanyola fent exploracions del clavegueram pròxim a l'edifici. Davant d'aquest fet, alguns internautes han ideat aquesta iniciativa, que envoltaria les immediacions del recinte del Parlament de persones disfressades amb el rostre del president destituït per l'article 155.En aquest ENLLAÇ hi ha l'original de la careta per descarregar.