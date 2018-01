L'Estat demana al TC que suspengui el ple del dimarts

El govern espanyol demana que en les resolucions s'adverteixi Torrent i la Mesa de les possibles responsabilitats penals si desobeeixen el tribuna

Actualitzada 26/01/2018 a les 19:24

Advertència de responsabilitats penals

El recurs que el govern espanyol ha presentat davant del Tribunal Constitucional també demana, a banda d'impugnar la candidatura de Carles Puigdemont, que se suspengui el ple del proper 30 de gener si Puigdemont es manté com a candidat. Per tant, el govern espanyol demana que es suspenguin dues resolucions del Parlament: la signada pel president, Roger Torrent, el passat 22 de gener on designa candidat i també la del 25 de gener on convoca el ple d'investidura per al 30 de gener a les 15h de la tarda. En el recurs presentat per l'executiu de Rajoy s'especifica que demana la suspensió al Tribunal Constitucional «exclusivament» pel fet que a l'ordre del dia s'inclou el debat del programa i la votació d'investidura de Carles Puigdemont. Aquest és, de fet, l'únic punt del dia de l'ordre del dia. Per tant, i tal com ha avançat la vicepresidenta en roda de premsa, Soraya Sáenz de Santamaría, la sessió es podria fer si el candidat fos un altre. En el recurs, el govern espanyol demana explícitament al TC que en laa resolució adverteixi al president del Parlament i a la Mesa del seu deure «d'impedir o paralitzar» qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. El ple del TC es reuneix dissabte a les 13h.Els magistrats de l'alt tribunal es reuneixen dissabte per estudiar el recurs presentat per l'executiu de Rajoy. El govern espanyol, invoca l'article 161.2 de la Constitució i, per tant, amb una admissió a tràmit quedarien automàticament suspeses de manera cautelar les resolucions impugnades.Fonts del TC afirmen que el ple de dissabte només decidirà si admet a tràmit el recurs, estudiant els aspectes formals de l'escrit, però no entrarà a valorar el fons del mateix. La llei determina que té cinc mesos per dictar sentència.A més, en el recurs presentat, el govern demana al TC que a les resolucions que prengui adverteixi personalment Torrent i els Membres de la Mesa de les possibles responsabilitats penals si faciliten un ple d'investidura on el candidat sigui Carles Puigdemont.En aquest sentit, sol·licita al TC que se'ls recordi que tenen el deure «d'impedir o paralitzar qualssevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada».