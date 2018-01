Barcelona estudiarà si pot denunciar els danys a la imatge de la ciutat per les càrregues policials de l'1-O

La oposició acusen les forces independentistes de perjudicar l'economia de la ciutat i augmentar la fractura social

Actualitzada 26/01/2018 a les 17:27

L'Ajuntament de Barcelona realitzarà un estudi jurídic per saber si es pot rescabalar el dany a la imatge de la ciutat i també els mals causats després de les càrregues policials de l'1 d'octubre. Els grups de BComú, demòcrates, ERC i la CUP han votat a favor d'aquesta proposta en un text en què també ha constatat el malbaratament de recursos econòmics pels 87 MEUR que va costar l'operatiu Copèrnic. El govern municipal, però, avisa que és «difícil» trobar una fórmula jurídica per tal que finalment es pugui retornar econòmicament els danys patits en la imatge. Els grups que hi ha votat en contra –Cs, PSC i PP–ha lamentat que la proposta, presentada pel Grup Demòcrata, no reculli «tots els perjudicis que han causat les forces independentistes a Barcelona».