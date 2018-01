Millo a Puigdemont: «Els vots a un candidat no anul·len les causes judicials pendents»

Explica que hi ha un «cert reforç» policial per detenir el líder de JxCat, format per efectius que treballen a Catalunya

«Cert reforç policial»

Dastis tanca l'edifici de Brussel·les

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha dit a Carles Puigdemont que els vots que hagi rebut la seva candidatura «no anul·len les causes judicials pendents». Millo afirma que Puigdemont primer ha de rendir comptes amb la justícia i que «ja hauria d'haver tornat». En una entrevista a Els Matins de TV3, considera «incompatible» que tingui pendent rendir comptes davant la justícia i que vulgui continuar essent president i, en aquesta línia, insta JxCAT a proposar un altre candidat a president. Sobre el reforç policial per detenir-lo, ha dit que és un operatiu format pels agents que Mossos, Guàrdia Civil i policia espanyola ja tenen a Catalunya i ha deixat clar que tots els efectius d'aquests tres cossos tenen «l'obligació» de detenir-lo si l'identifiquen a territori espanyol. A més, recorda que ho fan per ordre del Suprem per no haver-se presentat a les citacions judicials. També ha explicat que la decisió de tancar la delegació del Govern a Brussel·les per evitar la reunió de Puigdemont i Torrent la va prendre directament el ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, com a màxim responsable de l'edifici en aplicació del 155.El delegat del Govern considera que és «incompatible» que Puigdemont tingui pendent rendir comptes davant la justícia i que vulgui continuar essent president. «Té assumptes pendents de molta gravetat i això pot dificultar el bon funcionament de les institucions, per tant cal pensar si no és millor buscar una altra persona», ha proposat Millo, recordant que el 2015 el candidat era Mas i va acabar essent a darrer moment Carles Puigdemont.En aquest sentit, ha afirmat que els vots que ha aconseguit JxCat no «l'exculpen» de les acusacions de la fiscalia. «Això és una confusió tremenda que fa dany a la separació de poders, una cosa no té res a veure amb l'altra», ha manifestat.Ha afirmat que si la Mesa fa algun pas per permetre la investidura a distància hi haurà recurs al TC i demana a Torrent que, si realment vol un Govern que pugui treballar «des del minut 1» –com va dir dimecres-, això és «incompatible» amb proposar Puigdemont com a candidat.Sobre el reforç policial per si torna Puigdemont per anar al ple d'investidura, Millo ha dit que tots els cossos policials (Mossos, Guàrdia civil i policia estatal) tenen «l'obligació» de detenir-lo si l'identifiquen. Recorda que l'ordre l'ha donat el jutge del Tribunal Suprem per no haver-se presentat a la primera citació a l'Audiència Nacional, on està investigat per rebel·lió, sedició i malversació.Millo ha dit que hi ha un «cert reforç» policial per interceptar Puigdemont si torna però nega que hi hagi desplegament de reforços vinguts de fora de Catalunya. «Hi ha reforç amb les dotacions que disposen els tres cossos a Catalunya», ha manifestat. També ha dit que la imatge de policies estatals revisant les clavegueres del parc de la Ciutadella aquesta setmana forma part d'actuacions contra el terrorisme jihadista. «Sempre es fa quan hi ha grans esdeveniments», ha manifestat.Millo també ha confirmat que la decisió de tancar la delegació del Govern a Brussel·les per evitar la reunió de Puigdemont i Torrent la va prendre el ministre d'Exteriors, com a màxim responsable a través del 155. El delegat del govern espanyol afirma que la reunió no s'havia consultat i que, en tenir-ne coneixement, el ministre va prendre la decisió de tancar. Millo creu que a partir d'avui ja no hi ha d'haver cap problema perquè les oficines tornin a obrir amb normalitat.