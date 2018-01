ERC manté el suport a Puigdemont

Sabrià ha sentenciat que tot el que l'Estat li fa a l'independentisme «acabarà jutjat als tribunals europeus de Drets Humans»

No hi ha pla B

El diputat d'Esquerra Sergi Sabrià ha explicat que els republicans mantenen el suport al candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont. En una roda de premsa al Parlament aquest dijous a la tarda, el portaveu d'ERC ha argumentat que si Puigdemont va poder ser el candidat de JxCat a les llistes del 21-D i ara ja és diputat, també ha de poder optar a la presidència del Govern. Després que el govern espanyol hagi iniciat els tràmits per impugnar la candidatura de Puigdemont a la investidura, Sabrià ha sentenciat que tot el que l'Estat li fa a l'independentisme «acabarà jutjat als tribunals europeus de Drets Humans». «I guanyarem», ha assegurat.Sabrià ha relatat que, després del «cop d'estat» del 155, la presó i l'«exili», el govern espanyol pensava que l'independentisme cauria derrotat el 21-D. I, en no ser així, volen «guanyar als tribunals» el que no han pogut vèncer «a les urnes». Segons el dirigent republicà, l'Estat «ha perdut el nord, els escrúpols i la vergonya».En aquesta línia, el portaveu d'ERC ha opinat que el govern espanyol ha traspassat una «línia vermella més» aquest dijous, i ha sentenciat que ha trepitjarà l'estat de dret i la democràcia tantes vegades com faci falta per «imposar la seva voluntat». Després de constatar que Madrid no ha acceptat el resultat del 21-D -com també ha opinat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol-, Sabrià s'ha preguntat «on són els demòcrates de l'Estat».Sabrià ha insistit que no hi ha pla B a Puigdemont, i que només es pensa en defensar els drets de tots els diputats i les institucions. «La proposta de Puigdemont és legítima i és la nostra», ha remarcat el diputat independentista, que ha insistit que ara «no és el moment de parlar d'alternatives».