El govern espanyol impugnarà al TC la candidatura de Puigdemont a la investidura

El govern espanyol ha iniciat els tràmits per impugnar l'acord signat pel president del Parlament, Roger Torrent, el passat 22 de gener on proposava Carles Puigdemont com a candidat a la investidura. El president espanyol, Mariano Rajoy, ha encarregat aquest dijous un informe al Consell d'Estat, pas previ abans d'anar davant l'alt tribunal. La previsió de l'executiu espanyol és aprovar el recurs en el Consell de Ministres de divendres i presentar-lo el mateix dia davant el TC perquè impugni, de manera cautelar, la candidatura de Puigdemont. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit que el president del Parlament «no pot presentar Puigdemont com a candidat». Argumenta que té vigent una ordre de detenció en territori espanyol i que, per tant, això impossibilitat que pugui estar presencialment al ple perquè, si trepitja sòl espanyol, serà detingut. Addueix, per tant, que no té «plenitud» dels seus drets perquè no disposa de «llibertat ambulatòria».El govern espanyol posa en marxa la maquinària judicial per evitar que Puigdemont pugui ser president de la Generalitat. La vicepresidenta ha comparegut aquest migdia des de la Moncloa per anunciar que el president, Mariano Rajoy, ja ha sol·licitat aquest mateix dijous un informe al Consell d'Estat, pas previ per impugnar davant del Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont.Concretament, el que es vol impugnar és la resolució del Parlament –signada pel mateix president, Roger Torrent- a través de la qual el passat 22 de gener proposava Carles Puigdemont com a candidat a la investidura, un cop acabada la ronda de contactes amb els partits.Si l'informe del Consell d'Estat avala les intencions del govern espanyol, el calendari amb el que treballa l'executiu de Rajoy és el d'aprovar demà mateix l'escrit d'impugnació al Consell de Ministres per tal que, divendres mateix, es pugui portar ja davant del Tribunal Constitucional. Sáenz de Santamaría ha anunciat que invocaran l'article de la Constitució que permet al govern espanyol sol·licitar al TC que suspengui de manera cautelar un acord. Per tant, si l'alt tribunal admet a tràmit el recurs del govern espanyol, la proposta de Torrent quedaria automàticament suspesa.La vicepresidenta ha explicat que el recurs es basa en una situació «de present, i no de futur» i que inicien la tramitació independentment de si Puigdemont decideix tornar o no. La número 2 de Rajoy argumenta que «l'estatut actual de Puigdemont és incompatible amb la presència física a la cambra». Sáenz de Santamaría recorda que el candidat a president té vigent una ordre de detenció a territori espanyol i que Torrent el va proclamat candidat tot i saber-ho. Afegeix que, per tant, no té «dreta a la llibertat ambulatòria» perquè, en el moment que entri a territori estatal, serà detingut i posat a disposició del Tribunal Suprem.«Torrent hauria de tenir clar que Puigdemont no pot entrar a territori espanyol sense que es faci efectiva l'ordre de detenció i, per tant, no pot haver-hi investidura presencial», ha manifestat la vicepresidenta, que apunta que «Puigdemont no pot ser el candidat» però que insta el president de la cambra catalana a proposar-ne un altre abans del ple d'investidura, previst per a la setmana que ve.Preguntada sobre si el govern espanyol pot garantir que no hi haurà un ple d'investidura amb Puigdemont com a candidat, la vicepresidenta ha traslladat la pressió a Torrent. «Hem de veure què farà el senyor Torrent i espero que no sigui no acatar les decisions judicial», ha advertit.Així mateix, el govern espanyol també ha fet el que s'anomena una consulta potestativa al Consell d'Estat per conèixer, prèviament, la seva opinió sobre dos supòsits. Concretament, volen saber si es pot impugnar davant el TC els possibles tràmits que faci la Mesa per facilitar la investidura d'un candidat que no està present a la cambra, ja sigui via telemàtica o per delegació. També volen conèixer l'opinió del Consell d'Estat sobre si els diputats que estan a Brussel·les poden delegar el seu vot.Sáenz de Santamaría argumenta que volen «anticipar-se» i conèixer la decisió del Consell d'Estat per si es donen algun d'aquests dos supòsits.La vicepresidenta ha aclarit que aquesta decisió està al marge de l'aplicació del 155 i que, per tant, la iniciativa d'iniciar els tràmits per impugnar la candidatura de Puigdemont és del govern espanyol. Ara bé, ha dit que han informat els grups que, en aquests dies previs, s'han adreçat a ells per demanar-los què pensaven fer.Fonts del PSOE han confirmat que el secretari general, Pedro Sánchez, ha estat en contacte amb el president Rajoy i que havien estat comentant les mesures anunciades aquest dijous. Les mateixes fonts apunten que el PSOE recolza les mesures posades en marxa per l'executiu espanyol.