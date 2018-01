Una piulada 'oportunista' del Museu d'Història el dia que la policia revisa les clavegueres del Parlament

Ha recordat la presència de la Ciutadella que dóna nom al parc on està l'edifici

Segon video d’agents de la Policia Nacional espanyola registrant el clavegueram del Parc de la Ciutadella, dies abans del ple d’investidura al #Parlament . No fos cas que @KRLS Puigdemont entri x aquí. Els agents diuen q estan fent la seva feina pic.twitter.com/Mm8q8qjGky — Maria Capdevila (@capdevilamaria) 24 de gener de 2018

Una de les notícies d'aquesty dimecres ha estat la presència d'agents de la Policia Nacional revisant el sistema de clavegueres al voltant del Parlament de Catalunya per mantenir sota control els accessos a l'edifici.Aquesta és una tasca de seguretat que de manera habitual es realitza quan hi ha previstes sessions importants al Parlament català. En aquesta ocasió, però, tot plegat ha quedat enmarcat en una mena de 'psicosi' institucional del govern de l'Estat per impedir una possible investidura de Carles Puigdemont, com a reconegut el mateix president, Mariano Rajoy.La revisió de les clavegueres 'parlamentàries' és una tasca que habitualment realitzen els Mossos d'Esquadra, però que aquesta vegada han decidit realitzar unitats espacialitzades de la Policia Nacional.I el Museu d'HIstòria de Catalunya s'ha 'apuntat a la festa'. Aquesta dimecres al migdia ha fet una piulada recordant l'antiga ciutadella que hi havia a la zona, i que dóna nom al parc. L'antiga fortificació, com explica la mateixa piulada, té moltes galeries «colgades fins a 6 metres» de profunditat.Es desconeix si els agents policials han arribat fins a trobar l'estructura original de les muralles de la construcció defensiva que vigilava la seguretat de la ciutat. O si el president Puigdemont se les coneix tant bé que comptava accedir-hi per elles.