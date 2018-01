Millo admet que els controls a les fronteres s'han reforçat perquè Puigdemont «rendeixi comptes» si torna

El delegat no ha precisat si han enviat més agents

Actualitzada 24/01/2018 a les 14:56

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha admès que s'han reforçat els controls a les fronteres per detectar un possible retorn del candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Catalunya. «Són els controls de sempre però reforçats perquè hi ha una ordre de crida i cerca dins el territori espanyol», ha afirmat Millo que no ha precisat si han incrementat el nombre d'agents de la Guàrdia Civil o de la policia espanyola enviant efectius d'altres punts de l'Estat. El delegat sosté que l'objectiu no és evitar que Puigdemont pugui entrar al país: «Es tracta de poder-lo identificar i assegurar que es presenta per rendir comptes amb la justícia».