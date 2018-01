Les condicions de la CUP a la investidura: judicatura pròpia i suspendre el pagament del deute

Els anticapitalistes exposen en dues reunions amb JxCat i ERC un document programàtic a partir del qual volen negociar

La CUP posa sobre la taula les seves condicions per avalar la investidura de Carles Puigdemont o de qualsevol altre candidat independentista. Els anticapitalistes han explicat que aquest dimecres a la tarda es reuneixen amb JxCat i ERC per presentar-los un document de tretze pàgines amb «propostes polítiques que l'organització considera fonamentals per encarar la legislatura i que serviran de document base per les negociacions dels propers dies». La CUP reclama, doncs, la «materialització institucional, social i democràtica de la República» amb un seguit de propostes que passen, entre altres, per la creació d’una Assemblea Constituent, l’establiment d’una judicatura pròpia, la posada en marxa d’una banca pública, la titularitat i «sobirania públiques» d’infraestructures i d’energia, o suspendre el pagament del deute de la Generalitat.En un comunicat, la CUP ha anunciat que té a punt aquest document perquè sigui la base de la seva negociació. La formació vol així «mantenir oberta la via d'un possible acord polític en el cas que la militància ho decidís durant el proper Consell Polític del 27 de gener». «Amb aquest document també es pretén fer una proposta política clara davant la poca concreció de programa de Govern i la paràlisi propositiva dels actors amb possibilitat de constituir el nou executiu», afegeixen els anticapitalistes al seu comunicat.Al document que presenten a JxCat i ERC, es posa sobre la taula que la «materialització institucional de la República» inclogui principalment «una Assemblea Constituent; el Procés Constituent; organismes públics de sobirania com la banca pública, l’agència tributària, l’agència de la seguretat social, una judicatura pròpia i el govern sobirà dels cossos policials; la titularitat pública i sobirania de les infraestructures estratègiques, mitjançant les corresponents agències públiques per a instal·lacions aeroportuàries, transports, comunicacions, aigua, energia i habitatge; la suspensió del pagament del deute públic; la internacionalització de la República; i la construcció nacional dels Països Catalans.L’altra part del document conte mesures per a la «materialització social de la República», que passen per posar en marxa «un pla de xoc contra la pobresa; l’augment del salari mínim fins els 1.200 euros; un pla de suport a autònoms i a l’economia social i solidària; la garantia efectiva del dret a l’habitatge; el finançament públic de l’educació de 0-3 anys; la no renovació dels concerts amb les escoles elitistes i que segreguen per sexe; un pla de creació de centres de secundària, formació professional i universitària que en garanteixi la provisió pública universal; la recuperació de la gestió pública de les estructures sanitàries privatitzades; un pla de supressió de les llistes d’espera en el sistema sanitari; un pla de xoc contra la violència masclista; la igualtat salarial entre dones i homes; un pla de xoc contra la corrupció; la garantia del finançament per a la sostenibilitat dels mitjans de comunicació públics; un nou sistema fiscal redistributiu i progressiu; la suspensió dels desnonaments; i la garantia pública i universal dels subministraments bàsics dels habitatges».En aquest sentit, la CUP considera cabdal que «les primeres actuacions consistiran en la restitució, actualització i aplicació sobirana de les lleis i decrets aprovades en la proppassada legislatura i suspeses pel Tribunal Constitucional».En aquesta mateixa línia, els anticapitalistes emmarquen en la «materialització democràtica de la República» l’actuació política derivada de «la legitimitat» dels resultats de l’1-O, el 27-O i el 21-D. «Donant continuïtat a la Declaració del 9-N del 2015, cal donar sempre superior legitimitat i aplicar totes aquelles decisions i iniciatives del Parlament i del Govern de Catalunya, relatives als punts anteriors, malgrat que puguin ser objecte de suspensions o prohibicions per part de les institucions de l’Estat», es conclou al document de la CUP.