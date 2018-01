Ho fan en compliment a una ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena

24/01/2018

Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimecres a les seus de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium, a més del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Les entrades s'han fet per ordre del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Larena, que investiga la causa pels presumptes delictes de rebel·lió i sedició contra el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'exresponsable de l'ANC Jordi Sànchez. Precisament, aquest dimecres fa 100 dies que els dos responsables de les entitats sobiranistes van ingressar a la presó de Soto del Real, a Madrid.Segons han detallat a l'ACN fonts d'Òmnium, al voltant de les nou del matí sis agents de la Guàrdia Civil s'han personat a les instal·lacions de l'entitat sobiranista i han requerit documentació per ordre del jutge Llarena. Així mateix, l'entitat ha deixat clar que la situació és «d'absoluta tranquil·litat» i ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la seu d'Òmnium, situada al carrer Diputació de Barcelona.Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoverro, ha explicat en declaracions a TV3 que en el moment de l'entrada ell no es torbava a la seu de l'entitat però que li consta que ha estat «relativament discreta». El cos policial ha abandonat la seu de l'entitat sobrianista a dos quarts d'una del migdia després de fer una còpia del correu de Jordi Sànchez.Posteriorment, a Twitter, l'ANC ha agraït «profundament les mostres de suport i solidaritat» i, en la línia d'Òmnium, ha demanat al seus simpatitzants que no es desplacessin fins a la seu de l'entitat. «Serens i convençuts que som gent de pau», ha escrit l'entitat a Twitter.A la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), els agents hi ha entrat a quarts de deu del matí. En concret, han estat cinc agents de la Guàrdia Civil i s'han reunit amb els responsables del centre, tot i que encara no ha transcendit quina informació buscaven ja que les diligències són secretes. En aquesta ocasió, els agents han entrat tots dins de l'edifici i no n'hi ha cap fent guàrdia a la porta.