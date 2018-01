Puigdemont besa una bandera espanyola a Copenhague

El jove, que portava la bandera, li ha soltat «quan vinguis a Espanya, la presó t'espera» després de preguntar-li per la independència

Actualitzada 23/01/2018 a les 16:20

Segons ha explicat l'Heraldo d'Aragó, Puigdemont ha besat una bandera d'Espanya després que un jove, establert a Dinamarca, li demanés. L'expresident de la Generalitat que s'ha prestat a besar-la i ha afirmat que no té «cap problema».El jove li ha començat a preguntar per la independència de Catalunya i en què els catalans s'estan barallant. Puigdemont li ha contestat serenament «Hem votat en massa». Però el jove no ha dubtat en respondre-li «quan vinguis a Espanya, la presó t'espera».