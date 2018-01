PP, PSOE i Cs eviten que Zoido doni explicacions per les càrregues de l'1-O

ERC i PDeCAT reclamaven la presència del ministre de l'Interior també per parlar de la relació entre l'imam de Ripoll i el CNI

Actualitzada 23/01/2018 a les 17:31

Deneguen la compareixença del fiscal general

PP, Cs i PSOE –aquest últim amb una abstenció- s'han alineat aquest dimarts per impedir que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, hagi de comparèixer al Congrés per donar explicacions per les càrregues de l'1-O. La proposta, feta per ERC i PDeCAT, s'ha debatut a la diputació permanent i ha sumat els suports de Podem i el PNB. Durant la sessió, el portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, ha defensat que volien que comparegués per saber «qui va donar l'ordre d'entrar als col·legis a sang i foc». Els dos grups han sol·licitat la presència de Zoido a la cambra baixa després que, la setmana passada, ja comparegués al Senat, on va desvetllar –entre d'altres- que l'operatiu policial a Catalunya havia costat 87 MEUR i va defensar que la violència exercida per la policia va ser «mínima i proporcionada». D'altra banda, tampoc ha prosperat la petició de compareixença de Zoido per parlar de la relació entre l'imam de Ripoll i el CNI.ERC i PDeCAT no han trobat prou suports per forçar la compareixença de Zoido per tornar a parlar de les càrregues de l'1-O, aquest cop al Congrés. PP, Cs i PSOE (amb una abstenció) han format un front comú per evitar aquesta nova compareixença.D'altra banda, ERC i PDeCAT havien sol·licitat també la compareixença de Zoido per aclarir quines relacions hi havia entre l'imam de Ripoll –cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils- i el CNI. La Mesa els ha denegat la petició, que no s'ha arribat a tractar ni a la diputació permanent.Per contra, es remet els grups a la compareixença que està prevista, des del novembre, del director de la intel·ligència espanyola, Félix Sanz, a la comissió de secrets oficials. «Ens sembla que mai es produirà i, si passa, hauria de ser pública», ha remarcat Rufián.Una altra petició denegada per la Mesa és la que havien fet aquests dos mateixos grups per sol·licitar la presència del fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, per parlar sobre les actuacions que està desenvolupant la Fiscalia en relació amb la situació política de Catalunya.En l'escrit de denegació, signat per la presidenta de la cambra, Ana Pastor, argumenta que no es pot admetre a tràmit la petició perquè està en relació amb un «assumpte concret i un procés judicial determinat» i que no correspon als diputats «el control» del fiscal en aquests assumptes.El reglament no permet demanar compareixences per tractar assumptes concrets però des dels grups havien plantejat la compareixença des d'una visió «genèrica» i argumenten que no només es tracta de parlar de la situació personal dels presos sinó també de la «vulneració dels drets polítics» per als que estan empresonats i els seus votants.