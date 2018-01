El govern espanyol replica a Puigdemont que no li donarà «cap tracte especial» si torna

La vicepresidenta diu que la llei «s'aplica igual a tothom» i que ha de respondre davant dels tribunals

Actualitzada 23/01/2018 a les 19:38

El govern espanyol ha replicat a Puigdemont que no li donarà «cap tracte especial» si torna a Catalunya per ser investit. El candidat a president ha retirat aquest dimarts la petició de delegació de vot en el ple d'investidura i, des de Dinamarca, ha demanat al govern espanyol que «contribueixi a fer possible» la seva tornada per ser investit però «amb seguretat i tranquil·litat». Una petició que ha rebut un cop de porta de l'executiu de Mariano Rajoy. La número 2 afirma que ha de ser «conscient» de la responsabilitat dels seus actes com a «polític adult» i li contesta que la justícia «no pot passar per alt» tot el que ha succeït fins ara. «La llei s'aplica igual per a tothom, ningú pot tenir un tracte privilegiat», ha manifestat en una entrevista al canal 24hores de TVE. Sáenz de Santamaría acusa Puigdemont de «no tenir projecte» per a Catalunya i de comportar-se més com «un artista mediàtic que només pensa en sí mateix». «Puigdemont no és el futur, és el passat», ha afegit, tot assegurant que és «impossible» que es converteixi en president.La vicepresidenta afirma que Puigdemont ha retirat la delegació del vot perquè «sap que no és possible» que pugui presentar-se a president si no està present al Parlament. En aquest sentit, i després que el mateix Puigdemont no descarti cap escenari de cara el ple d'investidura, la número 2 de Rajoy ja l'ha avisat que no tindrà cap tracte preferent i que si trepitja Catalunya serà detingut i posat a disposició de la justícia. «Si incompleixo la llei i em sostrec de l'acció de la justícia això no es pot passar per alt i els tribunals l'han de jutjar», ha manifestat.Sáenz de Santamaría afirma que Puigdemont està «instal·lat en l'espectacle» i no descarta noves estratègies fins a la data del ple. «Tot per tal de seguir sortint a la televisió», ha sentenciat.