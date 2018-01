Torrent proposa Puigdemont com a candidat per ser investit president de la Generalitat i demana una reunió a Rajoy

El president del Parlament anuncia que es reunirà amb els diputats a la presó i a Brussel·les

Actualitzada 22/01/2018 a les 11:57

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat Carles Puigdemont com a candidat per ser investit cap del Govern de la Generalitat. A més, Torrent ha anunciat que ha demanat una reunió amb el president espanyol, Mariano Rajoy, per analitzar i dialogar sobre la situació «anòmala» que viu el Parlament, en referència als vuit diputats que veuen «vulnerats» els seus drets polítics de representació i que estan a la presó o a Brussel·les. Així ho ha exposat el president de la cambra en una declaració institucional aquest dilluns al matí, on també ha explicat que es reunirà amb els electes que estan empresonats o bé a Bèlgica: Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez, i el propi Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín.