Una jutgessa de Manresa cita com a testimonis deu guàrdies civils per l'actuació de l'1-O al Bages

Els agents hauran de declarar aquest mes de febrer

Actualitzada 19/01/2018 a les 11:29

La jutgessa de Manresa que investiga les càrregues policials que hi va haver l'1-O en cinc punts de votació del Bages ha citat a declarar deu guàrdies civils que van participar en el desplegament. Es tracta dels primers agents estatals que hauran de donar explicacions per la violència de l'1-O. La citació és arran de les denúncies que van presentar, a finals del mes d'octubre, una seixantena d'advocats del Col·legi d'Advocats de Manresa per la cinquantena de ferits que hi va haver en cinc punts de votació de la comarca: Fonollosa, Castellgalí, Callús, l'institut Quercus i l'institut Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. El seu degà, Abel Pié, ha explicat a l'ACN que aquest és un pas important en la investigació, tot i que, de moment, desconeixen si els guàrdies civils formaven part dels comandaments o eren simplement alguns dels agents que en van formar part. «Esperem que, a través de les seves declaracions, puguem saber quins són els qui van provocar les lesions de tots aquests ferits». Els guàrdies civils estan citats a declarar diversos dies d'aquest mes de febrer.