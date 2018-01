Puigdemont defensa que pot exercir de president des de Brussel·les amb les «noves tecnologies»

Assegura que el reglament del Parlament «no prohibeix» una investidura a distància i recorda que els lletrats «no són l'escó 136»

El reglament «no prohibeix» la investidura a distància

Flexibilitat en el calendari

El president Carles Puigdemont ha defensat que pot exercir de president de la Generalitat des de Brussel·les gràcies a les «noves tecnologies» i ha assenyalat que només hi ha dues opcions: «Entre ser president o ser presidiari, prefereixo ser president. Crec que puc servir millor en aquestes condicions, en les altres no podria», ha argumentat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Pel que fa al reglament del Parlament, Puigdemont ha considerat que «el que no està explícitament prohibit, es pot fer». Per tant, ha defensat la viabilitat d'una investidura a distància tot i no revelar quina fórmula es podria utilitzar. «No li demanarem a ningú que faci una cosa que estigui explícitament prohibida al reglament. Això no passarà», ha afegit. A més, ha recordat que és la Mesa qui ha de prendre la decisió i que els lletrats no són «l'escó 136».Puigdemont ha defensat en diversos moments de l'entrevista que és possible fer de president de la Generalitat des de Brussel·les però, en canvi, no es pot fer des de la presó. «No es pot ser president si un és presidiari. Ser president és la manera de respectar les decisions de la gent que ha sortit a votar», ha argumentat.De fet, ha assenyalat que «l'única alternativa és que sigui presidiari, no president» i ha considerat que això no ajudaria a defensar allò que els ciutadans volen pel seu país. En aquest context, ha assegurat que «no li ha pla B» i que l'únic pla és la restitució.Preguntat per la viabilitat d'exercir de president de la Generalitat des de la capital belga, Puigdemont ha respost que quan estava al Palau de la Generalitat nomes veia físicament els consellers els dimarts en la reunió del Consell Executiu. I ha afegit que actualment hi ha «grans projectes empresarials i acadèmics» que es governen també amb l'ús de les noves tecnologies. Fins i tot ha recordat que el 2008 el propi Parlament ja va preveure l'ús de mitjans telemàtics.«El que segur que no ho podria fer és des de la presó. Només hi ha dues opcions. A la presó no em podria entrevistar ni fer moltes de les coses que faig. És l'única manera de continuar fent-ho amb llibertat i seguretat», ha insistit.Puigdemont s'ha preguntat per què no és possible governar des d'Europa quan ara el govern espanyol està governant a distància des de Madrid i ha contraposat els 70 diputats independentistes amb els 4 del PP. «Què és millor el control de l'economia des de Madrid amb 4 diputats i a 600 quilòmetres i zero polítiques d'inversió o fer el contrari encara que estiguem a una mica més de quilòmetres de distància?», ha reblat.Puigdemont ha evitat situar-se en un escenari en què el govern espanyol no reconegui la investidura i continuï aplicant el 155. Segons el candidat de JxCat, si ell és investit president, el rei Felip VI no tindrà «cap dret a subvertir el mandat legal» del Parlament. Així mateix, Puigdemont ha apostat per combatre la situació i no acceptar el marc mental dels del 155 que, segons ha assenyalat, han estat «derrotats» a les eleccions.«Tinc el deure de mantenir la dignitat i legitimitat de les institucions i de no rendir-nos. Per què em de suposar que després del resultat democràtic d'unes eleccions, això ha de comportar l'incompliment de la llei per part de l'estat espanyol? Jo no ho dono per suposat, ho combatrem», ha defensat.En referència al reglament del Parlament, no ha volgut revelar la fórmula escollida per fer una investidura a distància, però ha defensat que és possible amb l'actual reglament. Segons Puigdemont, «allò que no està explícitament prohibit es pot fer», per tant, ha conclòs que el reglament de la cambra catalana «no prohibeix» una investidura a distància.Puigdemont considera que «tothom té dret a opinar» en referència a l'informe dels lletrats del Parlament que diu que el reglament de la cambra catalana no permet una investidura a distància. Però el candidat de JxCat ha afegit que els lletrats han de fer «la feina que se'ls hi encarrega», que és «assistir» la Mesa del Parlament, l'òrgan que pren les decisions. I ha conclòs que els lletrats «no són l'escó 136».Pel que fa al recent escollit president del Parlament, Roger Torrent, que aquest divendres conclou la ronda de contactes amb els grups de cara a la investidura, Puigdemont ha considerat que s'ha de reunir amb ell tenint en compte que són les dues principals autoritats de Catalunya.Puigdemont no ha volgut concretar el calendari que proposarà per a la pròxima legislatura i ha reclamat que ha de tenir «molta flexibilitat». Segons el president, fer calendaris «finits» acaben «immobilitzant» i ha reivindicat la necessitat de la flexibilitat per no posar-ho més difícil. Això sí, ha garantit que en el programa de govern hi haurà «propòsits concrets i explícits».