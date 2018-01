La incidència de la grip baixa però es manté l'epidèmia

L'activitat dels centres d'atenció primària puja un 73%, mentre que les urgències als hospitals disminueix un 9,9% durant l'última setmana

Actualitzada 18/01/2018 a les 17:03

Activitat als centres sanitaris

Mesures de prevenció

La taxa d'incidència de la grip s'ha situat en l'última setmana en els 258,4 casos per 100.000 habitants i es manté en un nivell epidèmic moderat, lleugerament inferior respecte a l'anterior setmana, quan va fregar els 300 casos per 100.000 habitants. D'aquesta manera, la grip supera per tercera setmana el llindar epidèmic, establert per aquesta temporada en els 109,4 casos per 100.000 habitants (basat en les dades d'incidència provinents dels períodes epidèmics d'onze temporades anteriors). Durant la darrera setmana l'activitat dels centres d'atenció primària ha incrementat un 73%, mentre que les urgències als hospitals han disminuït un 9,9%.La taxa d'incidència de la grip presenta un descens en tots els grups d'edat, mentre que s'incrementa la incidència en els adults de 15 a 64 anys (202,7 casos per 100.000 habitants). Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, del 8 al 14 de gener se n'han registrat 64 en els hospitals de la xarxa sentinella i des de l'inici de la temporada, a principis d'octubre, un total de 494. El 64,4% de les persones ingressades greus als hospitals pel virus de la grip no estaven vacunades. Aquestes són algunes de les dades recollides al Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC).Els professionals sanitaris dels hospitals han atès en la setmana del 8 al 14 de gener un total de 67.979 urgències, 8.362 de les quals han requerit ingrés hospitalari (12,3% del total). Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han disminuït un 9,9% mentre que els ingressos hospitalaris s'han reduït un 10,2%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2017, l'activitat urgent ha augmentat un 0,2% i el nombre d'ingressos ha disminuït un 6%.Del total de les urgències ateses als hospitals, el 83,3% són pacients adults (56.601), mentre que el 16,7% correspon a població pediàtrica (11.361). En relació amb la setmana anterior, ha disminuït un 2,4% el pes dels pacients pediàtrics i ha augmentat el de la població adulta amb el mateix percentatge.Durant aquesta setmana els hospitals han atès un total de 26.194 visites de major gravetat, que representen un 38,5% del total de les urgències, un 1,1% més que la setmana anterior.Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 8 al 14 de gener s'han atès un total de 736.783 visites, un 73% més que la setmana anterior. Del total de visites, 709.326 s'han realitzat als centres d'atenció primària i 27.457 al domicili del pacient. Per grups d'edat, el 15% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 47% d'adults d'entre 15 i 65 anys i el 38% de persones majors de 65 anys. En comparació amb la mateixa setmana de l'any anterior, els equips d'atenció primària han registrat un 2% més de visites.Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), durant la setmana del 8 al 14 de gener han atès un total de 24.300 visites, un 14% menys que la setmana anterior.El 061 Catsalut Respon ha atès 38.539 casos, dels quals 2.828 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa una disminució dels casos d'un 14,4% i una reducció de les visites domiciliàries d'un 27%.La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular.