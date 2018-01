Cuixart posposa a la setmana que ve la presentació al Suprem de l'escrit demanant la llibertat

La defensa està acabant de recollir documentació i material audiovisual sobre el 20 de setembre

Actualitzada 19/01/2018 a les 13:01

La defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha posposat a la setmana que ve la presentació davant del Tribunal Suprem d'un escrit demanant la seva llibertat. Després de la declaració davant del jutge Pablo Llarena dijous 11 de gener, l'advocada Marina Roig va anunciar que es presentaria l'escrit aquesta mateixa setmana, però finalment fonts d'Òmnium han explicat que no es farà fins la setmana que ve. La defensa està acabant de recopilar diversa documentació, entre elles material audiovisual, sobretot referent al 20 de setembre. L'advocada vol aportar proves que demostrin que aquell dia no hi va haver violència, que es va ajudar a la comitiva judicial i que les entitats van desconvocar la protesta.Mentrestant, el jutge encara ha de decidir sobre les peticions de llibertat de Joaquim Forn i Jordi Sànchez. Tots dos també van declarar davant Llarena l'11 de gener i van presentar escrits demanant la llibertat el dia següent.