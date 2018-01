Zoido acusa que l'home que va perdre un ull l'1-O va «confrontar-se» a la policia

El ministre d'Interior defensa que només es van disparar pilotes de goma en un col·legi de Barcelona «per evitar que la policia fos atropellada per un tumult que se'ls venia a sobre»

Actualitzada 18/01/2018 a les 14:32

En contra de l'A por ellos!'

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que Roger Español –l'home que va perdre un ull durant l'1-O- va «confrontar-se» a la policia i va llençar una tanca contra un furgó policial. El ministre ha afirmat que la policia estatal només va llençar pilotes de goma en el col·legi Ramon Llull de Barcelona i que va ser, «sense dubte per sortir d'aquell lloc sense que fossin atropellats pel tumults que se'ls venia a sobre». Zoido assegura que hi ha imatges on es veu Español tirant una tanca contra un furgó i, per tant, diu que intervé «de manera directa en la confrontació amb la policia» en el moment que les forces de seguretat s'estaven replegant. «Es veu com impedia que la policia pogués retirar-se tranquil·lament, estaven essent assetjats», ha justificat. Zoido, que ha reconegut que les bales de goma estan prohibides a Catalunya però que la policia les va haver d'usar «per poder sortir». «Va ser l'únic lloc on es van usar pilotes de goma i va ser només una persona», ha defensat. Així mateix, ha dit que l'actuació policial no va «alterar la convivència ciutadana» i que només hi va haver «problemes en sis o set col·legis electorals».Durant la compareixença al Senat i a preguntes dels grups, Zoido s'ha referit a Roger Español, l'home que va perdre un ull l'1 d'octubre per l'impacte d'una pilota de goma disparada per la policia espanyola a Barcelona.Segons assegura, hi ha imatges on se'l veu llençar una tanca contra un furgó policial quan s'estaven replegant i afirma, doncs que va intervenir «de manera directa amb la confrontació» amb la policia. També ha sostingut que només es van disparar bales de goma en aquest col·legi i perquè sinó «la policia anava a ser atropellada per un tumult que se'ls venia a sobre». Tot i reconèixer que estan prohibides a Catalunya, ha justificat l'ús perquè la policia «sortís» del col·legi.A més, Zoido ha dit que només hi va haver «problemes a sis o set col·legis electorals» i que, per tant, no creu que «s'alterés la convivència ciutadana».Roger Español ha presentat una querella contra tres membres del cos policial per lesions. Entitats de drets humans i l'Ajuntament de Barcelona també es presentaran com a acusacions populars. Español vol ser l'últim ferit per pilota de goma a l'Estat i per això vol que es prohibeixin, tal com es va fer a Catalunya el 2014.Alguns grups també han criticat l'actitud d'alguns policies i de ciutadans que els acomiadaven quan marxaven de les seves ciutats amb destí a Catalunya amb crits d'A por ellos!. Zoido ha dit que és una expressió que «no recolza i no entén». «A mi no m'agrada perquè jo no vaig contra ningú i vull estar amb tothom dins la Constitució, així que no dono suport a aquesta expressió», ha manifestat.Sobre les urnes, ha reconegut que encara no saben com van arribar a Catalunya però que no «van entrar de manera normal» i ha justificat que hi havia 40.000 voluntaris donant suport al Govern per organitzar el referèndum.