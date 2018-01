Sáenz de Santamaría avisa que es prendran «tot tipus de mesures» per impedir una investidura a distància de Puigdemont

La vicepresidenta retreu a Cs que no faciliti un grup propi del PPC: «Quants més soldats siguem en la defensa de la Constitució, més possibilitats tenim de guanyar»

Actualitzada 18/01/2018 a les 11:34

Carrega contra Cs per «privar la veu a un aliat»

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha alertat que el govern espanyol «adoptarà tot tipus de mesures i decisions» perquè Carles Puigdemont no sigui investit a distància. En una entrevista a la Cope, la número dos de l'executiu espanyol ha defensat que aquesta investidura és «impossible» i ha emplaçat el nou president del Parlament, Roger Torrent, a no violentar el reglament i a demostrar amb fets que hi ha un «canvi». D'altra banda, ha estat molt crítica amb Cs per no haver facilitat que el PPC tingui grup parlamentari propi a la cambra catalana. Considera que l'actitud del partit taronja és «incomprensible i contraproduent». «Quants més soldats siguem en la defensa de la Constitució, més possibilitats tenim de guanyar», ha defensat.Sáenz de Santamaría no ha volgut valorar si el primer discurs de Torrent com a president del Parlament suposa un canvi perquè els governs no fan «comentaris de text» dels discursos. I ha afegit que ho valorarà per les decisions que el nou president de la cambra catalana prengui en els pròxims dies. «Espero que les prengui respectant la legalitat, el reglament i la Constitució. A partir d'aquí, jutjaré», ha conclòs.Per la vicepresidenta, l'informe dels lletrats és «molt clar» i ha qualificat «d'impossible» una investidura a distància. En aquest sentit, ha advertit que s'adoptaran «tot tipus de mesures i decisions perquè no es produeixi».La número dos del govern espanyol espera que Torrent no comenci la seva carrera política al capdavant de la Mesa «violentant les normes» i repetint «l'espectacle» dels dies 6 i 7 de setembre, que ha qualificat de «burla a la democràcia». En aquesta línia, ha garantit que si el nou president del Parlament pren una «decisió equivocada», el govern espanyol actuarà contra aquesta decisió.«Puigdemont ha arribat al final del trajecte. Pot prendre decisions poc racionals com ens té acostumats, però no pot ser president de la Generalitat. Ho sap, ho saben els seus i ho saben els independentistes», ha refermat.A més, la vicepresident ha afirmat que l'aplicació del 155 no deixarà d'estar en vigor en el moment de la investidura d'un president de la Generalitat, sinó que serà necessari que el president prengui possessió del càrrec.Preguntada per la possible detenció de Puigdemont si torna a Catalunya, Sáenz de Santamaría ha respost que les decisions sobre detencions són «judicials». Tot i així, també ha afirmat que l'Estat està preparat per fer que Puigdemont respongui davant la justícia. «Puigdemont té una ordre de busca i captura i estic convençuda que les forces de l'Estat estan fent molt bé la seva feina segons la decisió que han pres els jutges», ha afegit.Sáenz de Santamaría ha criticat durament l'actitud de Cs per no facilitar que el PPC tingui grup parlamentari encara que hagi obtingut 4 diputats en les eleccions del 21-D. La vicepresidenta «no pot entendre» la decisió del partit taronja i els ha recordat que per tirar endavant iniciatives parlamentàries moltes vegades és necessari la firma de dos grups.«No és una carrera per qui és el primer en el constitucionalisme, sinó perquè el constitucionalisme sigui el primer a Catalunya», ha defensat per després lamentar que Cs hagi «privat la veu a un aliat».«Aquestes coses em semblen incomprensibles i contraproduents. Quants més soldats siguem en la defensa de la Constitució, més possibilitats tenim de guanyar», ha reivindicat.