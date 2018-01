La defensa de l'home que va perdre un ull l'1-O assegura que no va cometre «cap agressió»

L'advocat García Berrio retreu a Zoido haver «validat unes actuacions policials fora de la legalitat» amb la intervenció al Senat

L'advocat Andrés García Berrio, d'Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans, ha assegurat en declaracions a l'ACN que l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma l'1-O, Roger Español, no va cometre «cap agressió a cap agent de la policia», mentre que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat aquest dijous que va llançar una tanca a una furgoneta policial. «No havia passat absolutament res minuts abans, la situació era tranquil·la», ha destacat el director estratègic d'Irídia, centre que s'encarrega de la defensa d'Español. Zoido ha afirmat, en canvi, que la policia espanyola va disparar «per sortir d'aquell lloc sense que fossin atropellats per un tumult». García Berrio ha posat èmfasi que el tret va ser «directe i a menys de 15 metres de distància, contrari a la legalitat». L'advocat considera que Zoido hauria de dimitir perquè amb la seva intervenció a la Comissió d'Interior del Senat «ha validat unes actuacions policials fora de la legalitat».García Berrio ha afirmat que «un responsable polític ha de revisar l'actuació de la policia i no justificar-la quan no s'ajusta a la legalitat». L'advocat ha destacat que des d'Irídia continuaran treballant per a «un procés de veritat, justícia i reparació» sobre la intervenció policial al col·legi de Ramon Llull de Barcelona. Roger Español va presentar el novembre una querella contra tres membres del cos policial per lesions.