La moció s'ha presentat per primer cop a Tarragona i s'espera que ho facin a molts altres ajuntaments

Actualitzada 18/01/2018 a les 18:40

La CUP-Poble Actiu ha iniciat una campanya a través dels ajuntaments per instar el Parlament de Catalunya a restituir les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC), en especial les que tenen a veure «amb la situació d'emergència social que viu el país». En concret, la formació presenta mocions als consistoris on té representació per demanar que es tornin a aprovar i a aplicar normes com el decret llei d'impostos als bancs, la llei contra la pobresa energètica o la llei d'emergència habitacional contra els desnonaments. Aquest dimecres, 17 de gener, s'ha presentat la moció per primer cop a Tarragona i s'espera que les candidatures de la CUP-PA la presentin a molts altres ajuntaments catalans. La CUP subratlla que en els darrers dos anys el TC ha suspès o anul·lat fins a 46 lleis «mentre la situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se».El partit anticapitalista considera que mentre no s'implementi un procés constituent calen solucions «d'emergència» per «avançar» cap a una república amb «majors recursos i sobirania» basada en una «major redistribució de la riquesa».