JxCat demana la delegació de vot per a Puigdemont, Puig i Ponsatí

La formació ha entrat al Parlament la petició per als tres diputats de Brussel·les

Actualitzada 18/01/2018 a les 14:15

Junts per Catalunya (JxCat) ha entrat aquest dijous al migdia al registre del Parlament de Catalunya la seva sol·licitud perquè els tres diputats que té a Brussel·les puguin delegat el seu vot de cara a la sessió d’investidura i la resta de la legislatura. Així, JxCat intenta que el seu candidat a presidir la Generalitat i cap de llista a les passades eleccions, Carles Puigdemont, i els consellers cessats per l’Estat Clara Ponsatí i Lluís Puig puguin participar de les votacions que vindran a la cambra catalana sense que hagin de tenir presència física a l’hemicicle. Ara, haurà de ser la Mesa del Parlament, recentment constituïda, la he estudiï la petició i prengui una decisió al respecte.