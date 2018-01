Empresaris de Catalunya demana que es mantingui el 155 si s'aposta per la investidura de Puigdemont

L'associació creu que és «l'única sortida» per fer tornar «la confiança» als inversors

Actualitzada 18/01/2018 a les 10:33

Empresaris de Catalunya ha demanat al govern espanyol que mantingui l'aplicació de l'article 155 si la intenció de Junts per Catalunya, ERC i la CUP és investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, ja que és «l'única sortida» per crear un «marc de normalitat que permeti tornar la confiança a inversors i empresaris». Segons l'associació, des de l'aplicació d'aquest article de la Constitució a Catalunya s'ha viscut un «període d'estabilitat i major normalitat institucional». L'entitat ha fet aquesta petició l'endemà de l'elecció de la Mesa del Parlament i del «to de les intervencions i les intencions anunciades pels separatistes d'investir un pròfug de la justícia». «L'estratègia separatista és letal pels interessos econòmics de Catalunya i per generar llocs de treball. La manca de missatges clars de l'estabilitat i el respecte de la llei provoca que les empreses segueixin marxant», ha assenyalat el president d'Empresaris de Catalunya, Josep Bou.Pel president de l'associació empresarial, «és evident que el camí pres pel separatisme és el de prioritzar el conflicte i imposar les seves tesis a governar, la qual cosa perjudica tots els catalans i en especial les seves expectatives econòmiques i de futur».