Els vaixells dels policies de l'1-O van costar 26,6 milions d'euros

El Ministeri de l'Interior destina 43,3 MEUR a pagar dietes dels agents desplaçats a Catalunya per l'1-O

Actualitzada 18/01/2018 a les 20:34

Els vaixells que el Ministeri de l'Interior va noliejar per a l'operatiu 'Copèrnic' van tenir un cost de 26.626.997,9 euros. Els tres vaixells van ser el lloc on es van allotjar milers de policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya les setmanes prèvies i posteriors a l'1-O. Un dels que es va convertir en icona de la presència policial als ports de Barcelona i Tarragona va ser el vaixell del 'Piolín' (era un creuer on hi havia dibuixos dels 'Looney Tunes'). Concretament, el lloguer d'aquest creuer va costar 5.545885,06 euros, mentre que l'Azzura va tenir un cost de 8.557.950,41 euros i el més car va ser el Rhapsody, que va costar 12.513.163,41 euros. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvetllat aquest dijous al Senat que el cost total de l'operatiu va ser de 87 MEUR. En el desglossament dels imports, destaca que el ministeri va destinar 43.339.372 euros a les dietes dels policies, tants dels que dormien als ferris com els que ho feien en hotels, apartaments o càmpings.Durant la seva compareixença a la comissió d'Interior al Senat, el titular d'Interior ha desvetllat el cost que va tenir l'operatiu 'Copèrnic' (87.103.355,05 euros) i ha lamentat que és un cost «molt elevat» que hauran de pagar tots els espanyols «per culpa d'un Govern irresponsable».A banda de la xifra global, també s'ha fet públic algun dels detalls dels imports. Per donar cabuda als centenars d'agents desplaçats (van ser, de manera estable 4.500 i els dies 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre fins a 6.000) l'Estat va noliejar tres grans vaixells, que van atracar als ports de Barcelona i Tarragona. El cost d'aquests ferris i creuers ha superat els 26,6 MEUR.A banda, també s'han destinat 43.339.372 euros a les dietes dels policies. Només per a donar-los de menjar, la partida supera els 10 MEUR (10.312.051,98 euros) i per també s'han destinat 6.304.542 euros a pagar habitacions d'hotel, apartaments o càmpings per allotjar tots els policies que no s'estaven als vaixells. Dins d'aquesta partida de 43 MEUR, més de 26 MEUR són dietes dels agents que dormien als ferris.A banda d'aquestes quantitats, cal sumar d'altres complements i el cost del trasllat dels agents fins a Catalunya.