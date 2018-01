El Port de Tarragona transportarà en tren productes agroalimentaris fins a Montsó

El primer comboi va sortir el passat mes de desembre i ho farà cada dimecres transportant 700 tones per viatge

Actualitzada 17/01/2018 a les 18:13

El Port de Tarragona ha iniciat un servei regular de tràfic de productes agroalimentaris per ferrocarril amb destinació a la Terminal Intermodal de Montsó (AgroTIM). La posada en marxa, amb un primer tren que va sortir de les instal·lacions portuàries el passat mes de desembre, arriba després de la prova pilota efectuada el juny de 2017. Des de llavors, han sortit trens amb destinació a Montsó els passats dies 4 i 11 de gener, amb la previsió que surti un comboi cada dimecres que arribarà dijous a la terminal aragonesa. El ferrocarril, que comença el seu recorregut després de carregar la mercaderia a les sitges del moll d'Aragó, transporta 700 tones per viatge i està operat per Renfe Mercaderies. El Port ha destacat que és tracta de la primera experiència de posada en marxa d'un servei multimodal ferroviari agroalimentari. El servei, a més permet introduir el ferrocarril per arribar a la seva zona d'influència en uns tràfics en què la infraestructura tarragonina és líder.La col·laboració amb AgroTIM, a més, permet al Port de Tarragona optimitzar i millorar la cadena logística en llocs i per a productes estratègics, facilitant la fluïdes i l'eficiència. En aquesta línia, la infraestructura tarragonina treballa amb la terminal aragonesa per a possibles acords de futur i poder establir el primer port sec agroalimentari en la seva àrea d'influència. La zona de la Vall de l'Ebre dons de la província d'Osca, recorden, té una producció màxima de 3,4 milions de caps de porcí i les explotacions ramaderes estan properes a la zona on es troba AgroTIM. Això ha portat a ubicar-se en aquesta zona importants empreses de pinso, la matèria primera per al qual prové, sobretot, del mateix Port de Tarragona i de França.Anualment, el sector agroalimentari mou a la infraestructura tarragonina uns 5 milions de tones anual de mitjana, així com més de 70 productes i subproductes. Bona part d'aquestes mercaderies provenen de països productors com Ucraïna, Romania, Argentina i els Estats Units. La distribució arriba a una àrea d'influència que inclou Catalunya, Aragó, bona part de Navarra i l'est de Castella, on es fabrica el 40% del pinso estatal. Pel Port passen més del 60% de les matèries per elaborar pinsos per a la ramaderia catalana i és el primer de l'Estat pel que fa a tràfic de cereals i farines, així com també pinsos i farratges.