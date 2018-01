El desplegament policial de l'Estat a Catalunya per l'1-O va costar 87 MEUR

Zoido justifica que l'ús de la força l'1-O va ser «mínim i proporcionat» i acusa els Mossos d'actuar amb «absoluta passivitat i poca col·laboració»

El cost del desplegament policial a Catalunya per l'1-O va tenir un cost de 87 MEUR i va mobilitzar, de manera estable, 4.500 guàrdies civils i policies estatals, que els dies 30 de setembre, 1 i 2 octubre van arribar a ser 6.000. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvetllat aquestes xifres a la comissió d'Interior del Senat, on compareix per donar explicacions per les càrregues policials. Zoido ha justificat que l'ús de la força va ser «mínim i proporcionat» i ha repetit en diverses ocasions que actuaven manats per la justícia. També ha acusat els Mossos «d'absoluta passivitat i de poca col·laboració» i ha afirmat que «si tots haguessin complert amb la seva obligació, els fets que tant lamentem no haurien passat». També ha justificat que els policies van actuar davant «actituds violentes» dels votants, entre els quals assegura que hi havia «radicals infiltrats». Tot i «lamentar com el que més» els ferits, ha eximit de responsabilitat els policies i ha dit que «els responsables són els que van tenir un comportament il·legal i van generar crispació».