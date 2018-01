Torrent convoca per a aquest dijous la primera reunió de la Mesa

L'acompanyaran Josep Costa (JxCat) i José María Espejo-Saavedra (Cs) com a vicepresidents primer i segon respectivament

Actualitzada 17/01/2018 a les 21:07

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha convocat per a aquest dijous a dos quarts de dotze del migdia la primera reunió de la Mesa de la dotzena legislatura del Parlament de Catalunya. La reunió serà a porta tancada, tot i que es permetrà als mitjans de comunicació prendre imatges de l'inici de la trobada. Cal recordar que Torrent ha estat escollit aquest mateix dimecres president del Parlament de Catalunya, i que presidirà la Mesa acompanyat de Josep Costa (JxCAT) i José María Espejo-Saavedra (Cs) com a vicepresidents primer i segon respectivament, així com amb Eusebi Campdepardós (JxCAT), David Pérez (PSC), Joan García (Cs) i Alba Vergés (ERC) com a secretaris primer, segon, tercer i quarta respectivament.