Roger Torrent, nou president del Parlament amb el suport de JxCAT, ERC i la CUP

El diputat d'ERC assoleix la presidència per majoria simple en segona votació

Actualitzada 17/01/2018 a les 13:14

Josep Costa (JxCAT) i José María Espejo-Saavedra (Cs), vicepresident primer i segon del Parlament

Roger Torrent ja és el nou president del Parlament. El diputat d'ERC ha rebut el suport dels diputats del seu grup, de JxCAT i també finalment de la CUP. Són 65 vots nominals a favor seu dins de l'urna de la sessió constitutiva d'aquest dimecres a la cambra, de manera que Torrent ha aconseguit la presidència de la cambra en segona votació i per majoria simple. En la primera votació, Torrent també ha aconseguit 65 vots, insuficients per superar el llindar de la majoria absoluta, en 68 diputats. El segon candidat més votat ha estat José María Espejo-Saavedra, amb 56 vots, candidat de Cs. N'hi ha hagut 9 en blanc -els comuns són 8 diputats. En total s'han dipositat 130 vots a l'urna perquè la Mesa d'Edat ha acceptat el vot delegat per a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim Forn, diputats en presó preventiva, tot i la protesta de Cs i el PPC. Però en canvi els cinc diputats que són a Brussel·les no ho han sol·licitat. Quan la Mesa d'Edat ha convidat aquests vuit diputats per dipositar el vot a l'urna, els independentistes han aplaudit.Després del resultat de les eleccions del 21-D, les tres formacions independentistes van obtenir 70 escons i per tant la majoria absoluta de la cambra. I que els cinc diputats a Brussel·les no hagin delegat el vot ha fet decaure la majoria absoluta independentista i ha forçat una segona votació per aprovar per majoria simple la presidència de Torrent.Els resultats de la primera i la segona votació han estat, però, calcats. Torrent ha rebut 65 vots a favor i Espejo-Saavedra 56, malgrat que els grups parlamentaris de Cs, el PSC i el PPC sumen 57 diputats. I totes dues vegades hi ha hagut finalment 9 vots en blanc: és a dir que un diputat del bloc del 'no' s'ha sumat a l'opció dels comuns, que ja havien anunciat que no votarien a favor de cap candidat.Fonts del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, amb Miquel Iceta i Ramon Espadaler al capdavant, han negat que cap dels seus 17 diputats hagi apostat per un vot diferenciat.El president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, ha anunciat els resultats, que els diputats independentistes han rebut amb aplaudiments. Espejo-Saavedera s'ha acostat a l'escó de Torrent per encaixar les mans.El diputat de JxCAT Josep Costa assumeix a partir d'aquest dimecres la vicepresidència primera de la Mesa del Parlament. Ha estat el diputat amb més suports en la votació per escollir les dues vicepresidències de la cambra. Ha rebut 65 vots: els del seu grup, els d'ERC i la CUP. El segon diputat més votat, amb 57 suports, ha estat José María Espejo-Saavedra, diputat de Cs, que repetirà per tant en aquesta legislatura a la vicepresidència segona de la cambra. Espejo-Saavedra havia pugnat just abans per la presidència del Parlament, que finalment ha aconseguit Roger Torrent (ERC) . En el darrer tram de la sessió constitutiva, també s'han escollit les quatre secretaries: Eusebi Campdepardós (JxCAT) com a secretari primer; David Pérez (PSC) es manté com a secretari segon; Joan García (Cs) com a secretari tercer, i Alba Vergés (ERC) com a secretària quarta. Els comuns, la CUP i el PPC han quedat fora de l'òrgan polític de la cambra tal com estava previst.