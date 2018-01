Maragall obre la sessió constitutiva del Parlament homenatjant els diputats presos i els que són a Brussel·les

El president de la Mesa d’Edat acusa l’Estat de «no voler saber res de reconciliació», de «no saber guanyar» i de voler només «derrotar, imposar, humiliar i castigar» a Catalunya

Actualitzada 17/01/2018 a les 11:56

El president de la Mesa d’Edat del Parlament, l’exconseller i diputat d’ERC Ernest Maragall, ha obert la sessió constitutiva de la nova cambra catalana homenatjant els diputats independentistes presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sánchez, i els membres cessats del Govern que són a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsetí, Lluís Puig, Meritxell Serret i Antoni Comín. «Ells haurien de ser aquí», ha dit, tot recordant que aquesta és la primera vegada que una sessió constitutiva té lloc amb la bancada del Govern buida. «Fins i tot a l’any 1980 Josep Tarradellas va presidir la sessió com a president d ela Generalitat», ha dit. I és que Maragall ha criticat l’Estat per provocar les eleccions «l’exili , la presó i la destitució del Govern, i aplicar l’article 155 de la Constitució». Per al republicà, l’Estat «no vol saber res de reconciliació ni de sobiranies compartides», «no sap guanyar» i de vol només «derrotar, imposar, humiliar i castigar» a Catalunya.La major part del discurs de Maragall a l’inici de la sessió ha girat al voltant de la situació política actual, els efectes del 155, l’actitud del govern espanyol i l’estat del Govern de la Generalitat. Així, el diputat d’ERC, flanquejat pels diputats més joves –també d’ERC- Gerard Gómez del Moral i Rut Ribas, ha començat lamentant no poder «donar el bon dia ni al president de la Generalitat ni als membres del Govern, que no seuen al lloc que els pertocaria». «Uns estan presoners, altres a l’exili i altres destituïts», ha afegit.En aquest sentit, ha avisat que el seu discurs venia «més del cor que del cap». «Sento una acumulació d’indignació per les agressions que cada dia vivim, i una suma de raons» que fan més «gran» aquesta «Catalunya que no es rendeix ni es resigna, que vol seguir construint el país lliure i just».Maragall ha reconegut que si no fos per l’aplicació del 155 «no seria aquí» i estaria fora de la política activa ara mateix. «Però qui hauria de ser aquí avui són els que no hi són, el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, i els consellers. I hauríem d’estar fent un debat sobre la taula de diàleg entre tots nosaltres i la representació de l’Estat per avaluar la situació sortida de l’1-O i per obrir vies democràtiques de verificació del mandat dels catalans. Una normalitat a la que no renunciem ni renunciarem», ha sentenciat, anomenant els membres de l’executiu pel seu càrrec previ al cessament.Per últim, ha assegurat que de tot el que ha passat darrerament, els catalans «n’han aprés, saben mesurar les accions de l’Estat i saben què poden esperar i què no d’Europa». Tot i això, ha apuntat a la voluntat independentista de la majoria de diputats per afirmar que «el vot del 21-D es la confirmació de l’1-O, i un bon mapa de la societat catalana d’avui, diversa i complexa». Per acabar, ha demanat als diputats «resistència i intel·ligencia». «La que caldrà per guanyar la llibertat de Junqueras, Sánchez i Forn, i accelerar el retorn dels exiliats. Aquest país serà sempre nostre. Visca Catalunya», ha conclòs.