La Mesa d'Edat permet el vot delegat de Junqueras, Sánchez i Forn tot i la protesta de Cs i PPC

El PSC es mostra a favor de la decisió per ser la «millor interpretació possible» de la interlocutòria del TS i l'informe dels lletrats

Actualitzada 17/01/2018 a les 11:40

La Mesa d'Edat ha donat el vistiplau a que els diputats que són a presó -Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sánchez i Joaquim Forn (JxCAT)- deleguin el vot per a la sessió plenària de constitució del Parlament d'aquest dimecres, tot i la discrepància de Cs i PPC. Seguint les seves peticions, Marta Rovira exercirà el vot de Junqueras i Jordi Turullel de Sánchez i Forn. El president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, ha afirmat que aquesta considerava que concorria la causa d'incapacitat temporal perllongada establerta a l'article 93.2 del reglament i que s'havia de donar compliment al «principi democràtic fonamental d'exercici de participació política dels diputats electes». La líder del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha demanat la paraula per mostrar la seva oposició a aquesta decisió i demanar la reconsideració, que no ha estat acollida per la Mesa d'Edat. Des del PPC, Santi Rodríguez també s'hi ha mostrat en contra tot i no demanar cap acció i el president del grup parlamentari del PSC, Miquel Iceta, ha intervingut per mostrar-se a favor de la decisió per ser «la millor interpretació possible» de la interlocutòria del TS i l'informe dels lletrats.