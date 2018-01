JxCat situa Eusebi Campdepadrós i Josep Costa a la Mesa del Parlament

El cap de llista per Tarragona ocuparà la secretaria mentre que Costa serà el vicepresident primer de l'òrgan

JxCat ha escollit el jurista i número 17 de la llista per Barcelona, Josep Costa, com a vicepresident primer de la Mesa del Parlament. L'altre nom que ha triat és Eusebi Campdepadrós, que va ser el cap de llista per Tarragona a les eleccions del 21-D, segons han confirmat fonts de JxCat. Tots dos s'estrenen aquesta legislatura com a diputats. Són els noms que faltava conèixer quan falten minuts perquè comenci la sessió constitutiva del Parlament en què s'escollirà el republicà Roger Torrent com a president de la cambra i els 7 membres restants de la Mesa. José Maria Espejo-Saavedra ocuparà la vicepresidència segona, i els secretaris seran, a banda de Campdepadrós, Alba Vergés, David Pérez, i un membre de Cs. La CUP finalment quedarà fora de l'òrgan.Campdepadrós també és advocat i ha estat candidat d'ERC a unes eleccions municipals i a les eleccions europees del 2014. Tot i la seva militància a ERC, va decidir presentar-se com a cap de llista de JxCat per Tarragona en les passades eleccions al Parlament del 21 de desembre.