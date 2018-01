Tabarnia diu 'hola' amb un vídeo oficial

El vídeo, que es va llançar a través del perfil de Twitter de Tabarnia el passat diumenge 14 de gener, compta amb 56.400 visualitzacions

Actualitzada 16/01/2018 a les 13:57

Pedimos A TODOS LOS ESPAÑOLES que en los próximos días se pongan de avatar en sus perfiles la bandera de #Tabarnia para demostrar a los indepes que HA EMPEZADO UNA NUEVA ETAPA y que toda España está con nosotros. En whatsapp, facebook, twitter, instagram, telegram... ¡vamos! pic.twitter.com/KbumMjYQ0U — Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) 14 de gener de 2018

Albert Boadella, 'president a l'exili de Tabàrnia'

Tabàrnia, la possible nova comunitat que aplegaria Tarragona i Barcelona i quedaria fora de Catalunya però es mantindria dins d'Espanya, torna a ser un dels temes més comentats a les xarxes socials. El motiu: un vídeo oficial en el qual es presenta la iniciativa amb el lema «tu dius adéu, jo dic hola». El vídeo, que es va llançar a través del perfil de Twitter de Tabarnia el passat diumenge 14 de gener, compta amb 56.400 visualitzacions.El curt explica breument la manera en com ha sorgit la idea de fundar Tabàrnia, fruit de la no entesa entre la zona de Catalunya que vol la independència i la zona de Tarragona i Barcelona que, segons la plataforma impulsora de Tabàrnia, vol seguir sent part d'Espanya. Ho fa a través d'icones -inclús en surten algunes de la famosa plataforma de missatgeria Whattsapp- i mapes, en el qual es diferencia Catalunya d'Espanya i, alhora, Tabàrnia de Catalunya. També inclou missatges entre els quals es poden veure holes a Europa i a Espanya o la petició de un canvi de llei electoral. Les imatges s'acompanyen amb la cançó You say goodbye and I say hello (Tu dius adéu i jo dic hola), de The Beattles.Barcelona is not Catalonia, impulsora de Tabarnia, ha presentat aquest matí a la seu del col·legi de Periodistes de Catalunya el seu projecte, els objectius i les futures accions que realitzara la Plataforma Tabarnia. S'ha presentat com a aglutinador d'aquells ciutadans contraris a la independència i que «des de fa anys ha desconnectat mentalment de la Catalunya institucional», en paraules del seu portaveu, Jaume Vives. La plataforma ha nomenat el director teatral Albert Boadella 'president a l'exili', que en un vídeo ha criticat els independentistes «perquè no els importa portar-nos a la ruïna absoluta». «Afortunadament, la Moreneta ens ha il·luminat i els ciutadans de Tabàrnia han iniciat el renaixement del sentit comú», ha assenyalat el director teatral, que ha definit l'àmbit geogràfic de Tabàrnia (comarques de Tarragona i Barcelona on no va guanyar l'independentisme el 21-D), com un territori «on es pot riure amb llibertat, de tot i tots sense ser perseguit com a traïdor». «Visca Tabàrnia, que és el mateix que dir Visca España», ha exclamat.