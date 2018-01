La Marató de Donants arriba a les 4.000 donacions

L’Hospital Joan XXIII ha rebut 210 persones mentre que el Sant Joan de Reus hi participa avui

Actualitzada 16/01/2018 a les 14:51

La Marató de Donants ha arribat a les 4.087 donacions aquest migdia, tot i que és una xifra un 30% inferior a la de l'any passat durant el mateix període. La iniciativa solidària va començar divendres passat i s'allargarà fins el divendres d'aquesta setmana. El Banc de Sang ha atribuït aquest descens a l'epidèmia de grip, que enguany afecta el doble de persones. L'objectiu és arribar a les 8.000 donacions per remuntar les reserves de sang després d’unes festes de Nadal en què la donació ha baixat un 25% pel canvi d’hàbits de la ciutadania. Actualment, hi ha sang per als pròxims sis dies, tot i que el nivell òptim seria de 10 dies.L’Hospital Joan XXIII ha rebut 210 donacions. Durant el dia d’avui, l’Hospital Sant Joan de Reus participa en la Marató de Donants de Sang. El centre que suma més donacions és l'Hospital Clínic, amb 570, seguit de l'Hospital de Sant Pau, amb 380; l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb 256 i el Germans Trias i Pujol, amb 222, mentre que en les campanyes mòbils s'han captat 1.486 donacions.Durant tota aquesta setmana es pot donar sang als principals hospitals del país i a una trentena de campanyes mòbils distribuïdes per tot Catalunya. Al web donarsang.gencat.cat es poden consultar tots els espais de donació cercant per codi postal o població.