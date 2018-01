La CUP descarta per ara incorporar-se a la Mesa pel desacord en l'oferta de JxCAT

Els cupaires asseguren que no se'ls ha plantejat ser a l'òrgan polític «sense condicions»

Actualitzada 16/01/2018 a les 17:51

La CUP descarta per ara entrar a la Mesa del Parlament a partir de la sessió constitutiva d'aquest dimecres. La portaveu del Secretariat Nacional cupaire, Núria Gibert, ha assegurat que sobre la taula de negociació amb JxCAT no hi ha que els anticapitalistes entrin a la Mesa «sense condicions». «Entrar-hi i prou, aquest paradigma no se'ns ha ofert», ha afirmat la portaveu dels cupaires en una roda de premsa al Parlament aquest dimarts mentre l'escoltaven els seus quatre diputats. Gibert ha evitat detallar altres propostes que s'hagin pogut posar sobre la taula: «No ho entenem com a mandat ni entrada directa, no el podem plantejar [aquest escenari]», ha assegurat tres dies després del Consell Polític en què els cupaires van oferir-se a ser-hi i van demanar que s'impulsés una comissió d'investigació sobre l'1-O i una d'estudi sobre la materialització de la república. Gibert, que ha desvinculat el desacord amb JxCat de la investidura, també ha afirmat, però, que donaran suport a una Mesa de «majoria republicana» per treballar en aquest mateix sentit.Els cupaires no tenen previstes més reunions amb grups parlamentaris en les properes hores, en el compte enrere fins a la sessió constitutiva d'aquest dimecres. Ara bé: «És possible que canviï alguna cosa les properes hores», ha afegit Gibert en roda de premsa.En aquest context, Gibert ha advertit als independentistes que qualsevol escenari que «es desviï» del mandat del consell polític cupaire s'ha de tornar a debatre. «Plantejàvem una entrada a la Mesa diàfana; com que això no se'ns ha plantejat, no compleix els requisits», ha insistit Gibert.