JxCat i ERC acorden investir Puigdemont des de la distància

També proposen a Roger Torrent com a president del Parlament

Actualitzada 16/01/2018 a les 20:49

JxCat i ERC han explicat aquest dimarts al vespre en un comunicat que els dos grups parlamentaris han arribat a un «acord per votar la candidatura de Roger Torrent (ERC) com a president del Parlament de Catalunya», garantint així que el republicà podrà ostentar el càrrec a partir de la sessió constitutiva de la cambra que se celebrarà aquest dimecres. Les dues formacions independentistes, a més, emmarquen aquest suport a Torrent «en la línia de restitució de les institucions». I en aquest sentit, asseguren que JxCat i Esquerra «també han acordat donar suport a la proposta de candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya de Junts per Catalunya en la figura de Carles Puigdemont».El breu comunicat arriba després que a mitja tarda els republicans fessin públic que la seva candidatura per a presidir el Parlament era Roger Torrent, responent així a la seva capacitat per proposar un nom en virtut de l’acord al que van arribar amb JxCat. La nota conjunta vincula, doncs, el suport mutu a les propostes de Torrent i Puigdemont, però en cap moment es concreta quin mètode s’utilitzaria per poder investir el candidat de JxCat ni se’n fa cap referència al respecte.I és que, un cop resolta la incògnita del president del Parlament, ara queda pendent explicar com els independentistes pensen portar a terme la investidura de Puigdemont. El debat, doncs, se centra en això sobretot després que els lletrats del Parlament descartessin en un informe que la via telemàtica i per representació pogués servir per fer president algú que no estigués físicament i presencial a l’hemicicle durant la sessió d’investidura.