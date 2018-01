El PP acusa de «poca generositat i molta arrogància» a Cs per no cedir-li un diputat per tenir grup propi al Parlament

El coordinador general assegura el partit de Rivera «perjudica el constitucionalisme» perquè li resta capacitat en la «lluita contra l'independentisme»

C’s perjudica al constitucionalismo q perderá más capacidad en la lucha contra el independentismo.Poca generosidad y mucha arrogancia.Q mal gestionan su victoria.En la Mesa del Congreso tienen 2 miembros y 3 presidencias de comisión gracias al @PPopular https://t.co/wz6MajOnQU — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 16 de gener de 2018

El clima de tensió entre Cs i PP continua creixent després dels resultats del 21-D. La decisió de Cs de no cedir al PP un diputat per permetre-li que tingui grup parlamentari propi al Parlament ha aixecat ampolles a les files populars. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha acusat –a través del seu perfil de Twitter- als de Rivera de «perjudicar el constitucionalisme» amb aquesta decisió perquè, segons apunta, perdrà «capacitat en la lluita contra l'independentisme». «Poca generositat i molta arrogància, que malament gestionen la seva victòria», escriu. A més, el coordinador general del populars recorda que a la Mesa del Congrés la formació taronja té dos membres i, en canvi, tres presidències de comissions. Un fet que, segons Martínez-Maíllo, és «gràcies al PP».En la roda posterior a l'executiva de dilluns, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va explicar que ajudarien el partit d'Albiol perquè aconsegueixi la figura de subgrup parlamentari dins del Grup Mixt però que creuen que cedir un diputat «és una forma de vella política» que només té com a objectiu incrementar els diners que rep el partit. «Si l'objectiu és que els catalans paguem una cosa que no s'han guanyat no hi serem», ha manifestat.