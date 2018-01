Albiol proposa a Cs, PSC i CatComú un candidat «de consens» per presidir el Parlament

El president del PPC espera que les forces independentistes respectin l'informe dels lletrats i la legislatura comenci «amb bon peu»

Actualitzada 16/01/2018 a les 13:26

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha proposat a PSC, Cs i Catalunya en Comú – Podem pactar un «candidat de consens» per presidir el Parlament i evitar així que aquesta presidència recaigui en les forces independentistes. En roda de premsa, Albiol ha afirmat que la predisposició és «total» però ha constatat que «lamentablement depèn dels comuns». A més, ha apostat per «intentar buscar alguna fórmula» que permeti un president del Parlament no independentista atenent que «no hi seran representats tots els diputats independentistes». De fet, ha demanat als comuns que no es posin al costat de les forces independentistes sinó que ho facin al costat de les forces constitucionalistes. A un dia de la constitució del Parlament, Albiol ha esperat que les forces independentistes respectin l'informe dels lletrats fet públics aquest dilluns i que la legislatura comenci «amb bon peu».