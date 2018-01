Santamaría, a Puigdemont: «Una investidura telemàtica és impossible i tan il·legal com el que ha fet fins ara»

La vicepresidenta diu que el president destituït ha «d'assumir que ha arribat al final del trajecte»

Actualitzada 15/01/2018 a les 10:51

Treure pes al possible 'sorpasso' de Cs

Defensa del sector turístic

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha valorat la possibilitat que Carles Puigdemont sigui investit a distància i ha afirmat rotundament que és «impossible i inassolible». «El senyor Puigdemont ja ha experimentat l'incompliment de la legalitat i el que pretén és tan il·legal com el que ha fet fins ara», ha manifestat aquest dilluns, a dos dies que es constitueixi el Parlament. La número 2 de Rajoy diu que cal que el nou Govern «doni estabilitat i seguretat» i que això s'aconsegueix «complint la llei». Per això, demana a Puigdemont que abandoni les seves pretensions i que «assumeixi que ha arribat al final del trajecte». «Catalunya necessita un Govern seriós i no pot estar supeditat als interessos personals de senyor Puigdemont», ha manifestat. El passat divendres, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ja va dir que recorrerien al TC qualsevol moviment per investir Puigdemont des de Brussel·les.Soraya Sáenz de Santamaría s'ha sumat a les veus dins del govern espanyol i del PP que s'oposen frontalment a una investidura a distància de Puigdemont, a qui demana que assumeixi que el seu projecte ha acabat. «Ha d'assumir que ha arribat fins aquí i que s'ha acabat, i que cal una altre tipus de Govern que doni seguretat i estabilitat», ha manifestat.Ha acusat Puigdemont de voler posar per endavant els seus «interessos personals» i ha demanat passar pàgina i que el nou Govern aposti per «complir la llei». En aquest sentit, apunta que una investidura a distància és «impossible i absolutament perjudicial als interessos de tothom». I ha fet un pas més, considera que és «tan il·legal com el que Puigdemont ha fet amb anterioritat».Les darreres enquestes apunten a un avançament de Cs, que es podria situar com a força més votada per davant del PP. La número 2 del govern espanyol ha volgut treure pes a aquestes enquestes i recorda que són «una eina de treball dels partits» i que són canviants. «Amb les enquestes hem viscut de tot, avui diuen una cosa i en uns mesos una cosa diferent», ha valorat.Sáenz de Santamaría ha tret pit de la gestió que ha fet l'executiu espanyol de la crisi econòmica i de la «crisi institucional a Catalunya». «Hem de presentar resultats als espanyols, en termes de recuperació econòmica ja estan aquí i també en termes de frenar l'independentisme i evitar el procés, que també es comencen a veure i es veuran amb el temps», ha manifestat.També defensa que van entrar al govern en un moment on calia gestionar «qüestions molt difícils i complicades» i argumenta que és molt diferent estar al govern que a l'oposició. «Una cosa és governar i una altra és opinar des de fora, i això també ho valoren els ciutadans», ha dit en referència velada a la formació d'Albert Rivera.La vicepresidenta no ha entrat a valorar si cal afrontar canvis dins el govern espanyol. «A mi no em correspon, m'estaria posant on no em demanen i ja en tenim prou al govern», ha declarat.Sáenz de Santamaría ha inaugurat el IV Fòrum d'Innovació Turística Hotusa Explora, on ha destacat el potencial turístic de l'Estat. Entre d'altres dades, ha subratllat que, amb les dades d'avançament del 2017, Espanya va rebre 82 milions de turistes internacionals, superant la xifra ja històrica del 2016, quan es van registrar 75 milions de visitants estrangers. A més, per primer cop en 15 anys els turistes han augmentat la seva despesa mitjana.Ha manifestat que, malgrat les bones dades, no es pot caure en «l'autocomplaença» i que el gran repte és adaptar-se al món tecnològic i presentar noves fórmules de comercialització basada en les noves tecnologies.