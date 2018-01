1 de cada 3 Guàrdia Civils de Tarragona vol marxar de Catalunya per l'1-O

La AUGC demana que els Mossos que van complir la Constitució aquell dia passin al seu cos

Actualitzada 15/01/2018 a les 18:48

Aquest matí s'han reunit el subdelegat de Govern a Tarragona, Jordi Sierra, i diversos representants de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) per parlar dels problemes més importants que afecten els agents i a les seves famílies.L'entitat ha manifestat que «viuen una situació de ruptura social a les poblacions, a causa del procés separatista i als escarnis dels sectors més radicals de l'independentisme». Segons la AUGC, els dies previs i posteriors al referèndum «gran part de la població van rodejar les casernes insultant i amenaçant els Guàrdia Civils i a les seves famílies».Els representants de la Guàrdia Civil van mostrar el seu malestar a Jordi Sierra i van afirmar que, segons un sondeig, «un 30% dels agents que donen servei a Tarragona tenen la intenció de marxar fora de Catalunya, per culpa dels problemes que han tingut els seus fills a les escoles». «Als col·legis i instituts es col·locaven cartells que no tenien res a veure amb l'ensenyament i donaven suport als polítics ingressats a presó», asseguren des de l'agrupació. És per això, que han sol·licitat «el reconeixement de treball a 'Zona Conflictiva», condició que tenen els companys destinats al País Basc i Navarra.També han demanat al subdelegat que expliqui al seu grup parlamentari que es permeti la 'passarel·la' dels Mossos d'Esquadra que van fer complir la Constitució i que estan tenint problemes amb els seus companys i amb els seus comandaments a les seves comissaries. Per fer més fàcil el trasllat aposten per «conservar els agents, la província de destí, l'antiguitat, la graduació i l'especialitat» per estalviar recursos de formació i fer només una adaptació a la Guàrdia Civil.Altres temes que s'han tractat a la reunió han estat l'equiparació salarial amb les policies autonòmiques, la falta de plantilla i de torns de treball a causa del desplegament territorial i que es deixi d'aplicar el Codi Penal Militar a la Guàrdia Civil. Des de l'entitat consideren que «falta un 45% més d'agents a la província per donar resposta a les necessitats del servei a Tarragona».