El TSJC obliga la Generalitat a assumir el finançament de les escoles bressol

Es reconeix als ajuntaments el dret a rebre 1.300 euros per alumne pels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015

Actualitzada 12/01/2018 a les 21:45

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la Generalitat a pagar 16 milions d'euros més als 26 municipis catalans agrupats al Fòrum d'Alcaldes per l'Educació de Catalunya.Els municipis del Fòrum d'Alcaldes per l'Educació, que agrupa entre d'altres Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Viladecans i Cerdanyola del Vallès, van presentar un recurs contenciós administratiu conjunt per reclamar al Departament d'Ensenyament el pagament del deute contret.La Generalitat havia compromès subvencionar les guarderies municipals durant els cursos escolars del 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 fins a la quantitat de 1.300 euros per plaça.L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que forma part del fòrum i que ja va obtenir al desembre una sentència també favorable, ha mostrat la seva satisfacció amb «una sentència que dóna la raó al món local» i ha recordat que, des de 2012, «el Govern ha incomplert els compromisos adoptats amb els municipis quant al finançament de les places de 0 a 3 anys».«Aquesta actitud ha obligat alguns ajuntaments a tancar places de guarderia i, en altres, a assumir el sobrecost d'aquestes places per no perjudicar les famílies», ha denunciat Marín.Aquesta sentència se suma a d'altres favorables que en pocs dies han rebut els ajuntaments de l'Hospitalet, Cornellà i Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí pel mateix tema. El passat 15 de desembre, el TSJC també va donar la raó a l'Ajuntament de l'Hospitalet en el recurs contenciós administratiu que reclamava el pagament del deute contret i compromesa amb les guarderies municipals entre els anys 2012 i 2015, amb el sobrecost dels interessos acumulats, fins a la quantitat de 1.300 euros per plaça.