Pascal assegura que «l'únic pla» és investir Puigdemont i creu que trobaran la manera «ben feta» de fer-ho

La dirigent nacionalista afirma que encara no han parlat de «noms» de cara les eleccions municipals, però diu que el PDeCAT i JxCat «són la mateixa cosa»

Actualitzada 12/01/2018 a les 20:22

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha assegurat aquest divendres a la tarda que no tenen «cap pla B, C ni D» sinó que «només hi ha un pla, que és investir el president legítim, que és Carles Puigdemont». Pascal ha reiterat que trobaran la manera «ben feta» de fer la investidura i ha coincidit així amb la tesi de JxCat, que aquest matí ha assegurat que s'investirà Puigdemont fent «les coses ben fetes».La coordinadora general del partit ha participat al Consell d'Acció Municipal del PDeCAT a Vilafranca del Penedès des d'on ha assegurat que treballaran per ser la «primera força municipal» de cara les eleccions del 2019. Preguntada sobre si repetiran la fórmula de JxCat en les eleccions municipals, Pascal ha dit que encara estan «poc pendents dels noms», però ha deixat clar que «JxCat i el PDeCAT són la mateixa cosa, formem part del mateix horitzó i defensem el mateix projecte polític».Pascal s'ha mostrat «rotundament» convençuda que Puigdemont serà investit com a president de la Generalitat perquè «senzillament el que fem és aplicar allò que els ciutadans van demanar a les urnes el 21-D». «No hi ha pla B, C ni D, només hi ha un pla, que és investir el president legítim, que és Carles Puigdemont, i que va sortir de les urnes amb aquesta victòria del món sobiranista», ha deixat clar la dirigent nacionalista.Sobre la possibilitat que l'informe dels lletrats del Parlament sigui desfavorable a una investidura telemàtica o a distància, Pascal ha afirmat que «sempre hem trobat la manera de fer les coses ben fetes». «Les urnes han sigut molt clares i trobarem la manera ben feta perquè se'l pugui investir. Sóc optimista de mena i crec que ho podrem aconseguir sense gaire problemes», ha apuntat la coordinadora general del PDeCAT.Pascal, juntament amb David Bonvehí, ha participat aquest divendres a la tarda a la primera reunió del 2018 del Consell d'Acció Municipal del PDeCAT. La líder nacionalista ha apuntat que un dels seus objectius és «consolidar la gran majoria» que el partit té als ajuntaments i col·locar-se com a «primera força a nivell municipalista». Pascal també ha dit que la reunió d'aquest divendres també vol transmetre un «'Stop' al 155 per part del món local del PDeCAT».