Forn demana al Suprem la llibertat perquè no repetirà al càrrec

El conseller d'Interior destituït assegura que mai va influir en la planificació dels dispositius policials dels Mossos

Actualitzada 12/01/2018 a les 15:58

El conseller d'Interior destituït Joaquim Forn ha demanat al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva llibertat provisional, en considerar que no hi ha risc de reiteració delictiva perquè no serà conseller del ram altre cop i perquè ell mai va influir en els dispositius policials dels Mossos el 20 de setembre i l'1 d'octubre. En l'escrit dels seus advocats, es recorda que la planificació policial pel dia del referèndum es va pactar amb els cossos policials espanyols i el TSJC i no va rebre cap queixa.L'escrit diu que fins ara la causa judicial «s'ha nodrit de proves d'injecció unidireccional, esbiaixada i parcial», ja que la Guàrdia Civil hauria fet informes amb «descontextualització, sense concreció temporal i amb distorsió valorativa». Així, assegura que Forn sempre ha dit que els Mossos obeirien els mandats judicials i mai ha pronosticat una «confrontació armada» amb la Guàrdia Civil i la policia espanyola, que admetia que tenen competències a Catalunya, sinó com a molt un conflicte de competències. També va dir que els Mossos estarien «encantats de permetre» l'1-O, però ho va dir el 28 de juliol, no el 28 de setembre com s'assegura en algun informe policial.De fet, recorda que la concentració del 20 de setembre davant la Conselleria d'Interior va ser anterior a la interlocutòria del TSJC del 27 de setembre que ordenava als Mossos impedir les votacions.Sobre l'1-O, l'escrit assegura que no hi va haver «passivitat» i que així ho demostren els nombrosos informes, actuacions, dispositius, efectius desplegats i recursos usats. A més, el dispositiu es va presentar als altres cossos policials, a la magistrada instructora del TSJC i al director del gabinet de coordinació, que no van fer cap «recriminació, suggeriment o esmena», planificació en la qual Forn no va intervenir.Per últim, l'escrit adjunta l'acta del plenari de juliol de l'Ajuntament de Barcelona, quan Forn es va acomiadar com a regidor els últims 18 anys per ser conseller, i on els representants unionistes van elogiar la seva capacitat de negociació i diàleg. També s'adjunta un escrit signat per nombrosos alts funcionaris del consistori defensant la tasca i actitud conciliadora de Forn tant a l'oposició com al govern de la ciutat.