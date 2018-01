El PSC s'absentarà en un debat d'investidura de Puigdemont si es fa a distància

El líder dels socialistes pronostica que ni el candidat de JxCat ni Junqueras no seran al Govern i que els partits independentistes acordaran càrrecs alternatius

Actualitzada 12/01/2018 a les 10:57

El secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha explicat que el seu grup parlamentari s'absentarà en un hipotètic debat d'investidura del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, si es fa a distància. En una entrevista a 'El matí' de Catalunya Ràdio aquest divendres al matí, el líder dels socialistes ha afegit que de cap manera participaran en un debat on el candidat no hi sigui present. «No, ho farem des de casa», ha apuntat amb sarcasme. D'altra banda, Iceta ha pronosticat que, finalment, ni Puigdemont ni tampoc el vicepresident destituït i empresonat, Oriol Junqueras, no formaran part del proper Govern, i que els partits independentistes acceptaran i acordaran càrrecs alternatius.Iceta, que ha insistit que si hi ha investidura a distància el PSC la portarà al Tribunal Constitucional, ha reiterat que el problema no és només el discurs telemàtic o delegat, sinó que també cal tenir en compte el debat sobre el programa: «Jo m'aixecaré i donaré la meva opinió, i esperaré la resposta del candidat», ha sostingut Iceta, molt crític amb la via a distància. «Els parlaments no funcionen així, necessitem un president que es presenti i que governi des de Barcelona», ha subratllat.Pel que fa a les declaracions dels empresonats Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, aquest dijous davant el Tribunal Suprem, Iceta ha opinat que la renúncia a la unilateralitat forma part de les estratègies de les defenses, però ha recordat que ell ja ha dit sempre que aquesta via rupturista no es podia fer servir.D'altra banda, ha avisat que és «obvi» que pot haver-hi una altra intervenció de l'Estat a Catalunya, tant des del punt de vista «econòmic», per ajustar-se als criteris d'estabilitat pressupostària, com del polític, en cas que es «vulneri la legalitat». «Pot agradar més o menys però està sobre la taula», ha sentenciat.Finalment, Iceta ha conclòs que el PSC està «disposat» a votar a favor d'un candidat no independentista per a presidir la Generalitat, però ha constatat que calen «majories», i ha remarcat que de moment Cs i la seva líder, Inés Arrimadas, no compten amb el suport de Catalunya en Comú-Podem.