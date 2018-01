Llarena cita com a testimonis els exconsellers Jané, Munté, Ruiz i Baiget

També ha citat el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos -coordinador de totes les forces policials l'1-O-, i l'exdirector dels Mossos, Albert Batlle

Còpia de la 'Moleskine' de Jové

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat noves diligències relacionades amb la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació contra el Govern, la Mesa del Parlament i els 'Jordis'. Llarena ha citat com a testimonis els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos -coordinador de totes les forces policials l'1-O-, els exconsellers que van dimitir al juliol Neus Munté, Jordi Jané, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget i l'exdirector dels Mossos, Albert Batlle (que també va dimitir al juliol). A més, demana a la Guàrdia Civil que investigui tres transferències bancàries per valor de 139.700 euros fetes des d'un compte obert per la Delegació de Catalunya davant la Unió Europea a un banc a Brussel·les. El jutge vol saber si són transferències que es van fer esquivant el control de les finances que el govern espanyol va aprovar el 15 de setembre.El magistrat del Suprem avança en la instrucció de la causa i aquest mateix dijous ha emès una providència on demana noves diligències. Llarena cita els primers testimonis i, concretament, el proper 30 de gener escoltarà els exconsellers Jordi Jané (Interior), Neus Munté (presidència) i Meritxell Ruiz (Ensenyament). L'endemà, 31 de gener, estan citats l'exconseller d'Empresa Jordi Baiget i l'exidirector dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle.El dia 1 serà el torn del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que va coordinar tot el dispositiu policial de l'1-O de l'institut armat, la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra.En la mateixa providència, Llarena demana a la Guàrdia Civil que investigui tres transferències fetes des d'una sucursal del BBVA de Brussel·les –oberta a nom de la Delegació de Catalunya davant de la UE- fetes entre els dies 21 de setembre i el 10 d'octubre. Segons el magistrat, els diners van tenir com a destinació The Hague Centre for Strategic Studies, a Holanda (58.250 euros i 61.450) i a la delegació del Govern a Croàcia (20.000 euros). Aquest centre holandès és el que va coordinar la missió d'acadèmics i observadors internacionals que va estar a Catalunya per al referèndum.Les transferències es van fer quan ja estava en vigor el control dels comptes, acordat pel govern espanyol el 15 de setembre. Per tant, el jutge vol que la Guàrdia Civil identifiqui l'ordenant i el destinatari, el concepte pel qual es van realitzar i el destí actual dels fons).A més, a la mateixa providència, Llarena demana al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona (que investiga els actes preparatoris del referèndum) una còpia de l'agenda personal trobada a casa del número 2 d'Economia, Josep Maria Jové, i també el contingut de dues trucades telefòniques entre Jové i Oriol Soler i una altra entre Carles Viver i Margarita Gil.A més, entre d'altres informacions, demana a la Guàrdia Civil que aporti «elements objectius» per acreditar un seguit de declaracions atribuïdes a diversos dirigents, des de Carles Puigdemont, a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.